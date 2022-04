Zotrvá Salah v FC Liverpool? Egyptský minister športu prezradil jeho želanie

Egyptský útočník Mohamed Salah (29) pred akoukoľvek inou možnosťou preferuje predĺženie spolupráce s anglickým futbalovým klubom FC Liverpool.

Vyhlásil to egyptský minister športu Ašraf Sobhi. Dvadsaťdeväťročný zakončovateľ má s "The Reds" zmluvu do leta 2023, no už dlhší čas kolujú chýry o tom, že z Anfieldu odíde inam. Aj Sobhi mu údajne odporučil odchod do iného tímu, no skúsený útočník mu odpovedal, že by rád zostal.

"Odporučil som mu, aby jeho púť pokračovala v inom klube ako v FC Liverpool, ale jeho smerovanie je iné, chce predĺžiť zmluvu," cituje Ašrafa Sobhiho web BBC.com. Salah je s 20 gólmi v 28 dueloch najlepším strelcom aktuálnej sezóny Premier League.

Zotrvanie Mohameda Salaha v tíme naznačil aj kouč Jürgen Klopp. "Rozhodujúce je, že obe strany rokujú. A to je všetko, čo ja potrebujem vedieť," poznamenal nemecký kormidelník. Egypťan v januári tiež uviedol, že by chcel v FC Liverpool zotrvať, no doplnil, že o jeho budúcnosti rozhodne klub. "Vedia, čo chcem. Nechcem od nich nič šialené," povedal.

Futbalistov agent Ramy Abbas Issa v marci na twitteri pod príspevok s výrokom kouča Kloppa o tom, ako je spokojný s postupom rokovaní, síce nenapísal ani slovo, ale pripojil emotikony smiechu.

Podľa zákulisných informácií je Salah blízko k predĺženiu zmluvy o štyri roky s týždenným platom 400-tisíc libier (cca 480-tisíc eur), pričom futbalista údajne zľavil z finančných nárokov výmenou za dlhšie trvanie nového kontraktu.