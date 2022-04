Rozhodla sexi priateľka: Nick Kyrgios sa po šiestich rokoch vráti na French Open

Tenisový búrlivák Nick Kyrgios plánuje, že sa opäť predstaví na French Open. Naposledy si na turnaji zahral v roku 2017. Jeho dôvod vás prekvapí!

Austrálsky tenista v minulosti už viackrát podujatie kritizoval. „Roland Garros by sa malo okamžite odstrániť z tenisového kalendára. Je to najhorší grandslam, ktorý som kedy videl," povedal minulý rok na jeseň Kyrgios.

Zdôvodnil to tým, že sa jeho nová priateľka Costeen Hatziová túži pozrieť do Paríža. „Nehral som tam štyri roky, ale budúci rok budem späť. Moja priateľka chce vidieť Paríž," prezradil s úsmevom Austrálčan. Tento rok to ale nestihnú, pretože Costeen má povinnosti v Austrálii.

Kyrgios navyše prezradil, že v roku 2022 sa bude viac venovať rodine ako tenisu. „Už sme sa rozhodli, že pôjdeme domov a budeme tam tráviť čas. Ak ste z Austrálie, začne sa vám po domove cnieť veľmi rýchlo. Obaja sme rodinne založení a urobíme všetko, aby sme udržiavali pevné vzťahy," vysvetlil Kyrgios.