Real Madrid nastúpi bez trénera Ancelottiho v zápase Ligy majstrov: Nahradí ho syn Davide

Zrejme bez trénera Carla Ancelottiho (62) sa budú musieť zaobísť futbalisti španielskeho Realu Madrid v stredajšom prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov 2021/2021 v Londýne na pôde FC Chelsea.

Skúsený 62-ročný taliansky odborník mal totiž ešte minulý týždeň pozitívny test na ochorenie COVID-19, počas víkendu chýbal na lavičke "bieleho baletu" vo víťaznom ligovom súboji na pôde Celty Vigo (2:1) a v utorok s tímom neodletel do Londýna.

V sobotňajšom zápase Carla Ancelottiho zastúpil jeho asistent a zároveň syn Davide Ancelotti, ktorý Real pravdepodobne povedie aj v stredu na ihrisku "The Blues". šanca pre jeho otca stále existuje, pred odletom do Londýna by však musel mať negatívny test na koronavírus. Agentúra AP upozornila, že hlavný kouč mal mierne príznaky ochorenia.

Real vlani vypadol s Chelsea v semifinále LM, Londýnčania napokon celú súťaž vyhrali. Sprievodnou kuriozitou tejto dvojice je fakt, že Carlo Ancelotti v minulosti viedol aj FC Chelsea, bolo to ešte v rokoch 2009 až 2011.