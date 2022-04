Kandidát na šéfa tenisu Martin Kližan má jasný zámer: Predstavil reformu, ktorá sa opiera o sedem bodov

Martin Kližan hovorí, že do volieb prezidenta Slovenského tenisového zväzu (STZ) nejde s cieľom vymeniť meno za meno, chce však zmeniť program a nastavenie v slovenskom tenise.

Bývalý 24. hráč svetového rebríčka je jeden zo štyroch kandidátov vo voľbách, ktoré sa uskutočnia 9. apríla. Okrem neho kandidujú terajší prezident Tibor Macko, Miloslav Mečíř st. a Ján Krošlák.

Kližana navrhol nový predseda Bratislavského tenisového zväzu Peter Miklušičák. Spolu s ním a ďalšími ľuďmi sa svojou iniciatívou Reforma slovenského tenisu 2022 snažia urobiť zmeny slovenského tenisu. V uplynulých piatich mesiacoch oslovili okolo 130 zo všetkých klubov na Slovensku. Reforma sa opiera o sedem bodov. Prvým z nich je zavedenie regionálnych tenisových centier po celom Slovensku v troch kategóriách od prípraviek až po 15-ročných hráčov s profesionálnymi trénermi.

Ďalšími bodmi sú vyriešenie problému stratovosti klubov pri organizovaní turnajov, zjednotenie tréningovej metodiky po celom Slovensku a s tým spojené pravidelné školenia a semináre STZ pre trénerov, zmeny súčasného modelu prestupov a hosťovania hráčov, rozšírenie právomoci krajských zväzov a navýšenie ich finančného rozpočtu, odstránenie protekcionizmu a nastavenie transparentných kritérií v STZ či obnovenie kvality turnajov kategórie dospelých v krajine.

"Zmena prezidenta nie je o zmene Tibor Macko za Martin Kližan, ale je to o zmene programu. My sme ponúkli reformný program, ktorým chceme pomôcť a jeho hlavným kľúčom je, aby sa tenis na Slovensku opäť oživil a aby sa oživil klubový život. Aby sme tu mali opäť veľkú a širokú základňu mladých tenistov a tenistiek. Potrebujeme zmeniť program a aby sme ho našili na mieru týmto mladým hráčom. My vojnu nerobíme, my ponúkame reformný plán a riešenia," povedal Kližan.

Jeho iniciatíva počíta s rozdelením úlohy prezidenta zväzu na dve osoby. "Chceli by sme výkonného prezidenta, ktorý je mladší, má kontakty, bude riešiť diplomaciu, sponzorov, marketing a spoluprácu so samosprávou. Potom by sme chceli čestného prezidenta, ktorého chceme navrhnúť, a to by bol taký hlavný garant, ktorý by to celé zastrešoval."

Rovnaký postup plánujú v prípade víťazstva vo voľbách aj na pozícii generálneho sekretára. "Funkciu by sme chceli rozdeliť na dve. Generálny riaditeľ pre šport, kde rátame s Vladimírom Pláteníkom, ktorý je podľa nás pre chod tenisu správny človek. A potom je to ekonomický riaditeľ, ktorý bude riešiť všetko okolo financií. Na toho človeka bude spravené riadne výberové konanie. Sme pripravení pracovať aj človekom, ktorý je v súčasnosti vo vedení ako projektový manažér, je to Ivan Greguška. Je to človek, ktorý je vo svojom odbore veľmi zdatný," povedal Kližan, ktorého potešila aj podpora Jana Kodeša. "Je to legenda a keby sa nám podarilo vyhrať v týchto voľbách, tak by sme mali záujem o nejakú spoluprácu."

Kližanova iniciatíva získala post predsedu Bratislavského tenisového zväzu (BTZ). V uplynulých dňoch sa konali voľby aj v ďalších krajoch, v ktorých nezískali všade najvyššie posty. Novozvolený šéf BTZ Miklušičák však nehodnotí voľby ako neúspešné. "V spoločnosti rezonuje taký názor, že ostatné krajské voľby nedopadli tak úspešne z hľadiska našej iniciatívy. Nemyslíme si, že dopadli neúspešne, pretože v každom z tých krajov sa obmenil predseda zväzu, prišlo k výraznému omladeniu a okrem jedného okresu sa zmenili aj výkonné výbory a ľudia v nich. Z tohto hľadiska považujeme našu iniciatívu za veľmi úspešnú. Začalo sa hovoriť o slovenskom tenise a o jeho problémoch. Videli sme rôzne mediálne kampane, funkcionári zo zväzu sa po bratislavských voľbách prebudili a trochu nás mrzelo také jednostranné videnie našej kampane zo strany STZ," povedal.

Podľa jeho slov prišlo pred voľbami aj k osočovaniu a ohováraniu. "My sa k tomu nechceme uchyľovať. Mohli by sme podávať rôzne oznámenia za ohováranie či osočovanie, ale nechceme ísť touto cestou. My sme stále prezentovali program, ktorým chceme ísť. Na našu stranu zaznelo aj pár dezinformácií, ku ktorým by sme sa radi vyjadrili. V tenisovej spoločnosti sa šíri, že ak by sme vyhrali prezidentské voľby, tak by sme povyhadzovali všetkých zamestnancov STZ a NTC. Radi by sme sa vyjadrili, že takýto plán z našich úst nikdy nevyšiel. V NTC i STZ pracuje veľa veľmi šikovných ľudí, s ktorými by sme aj naďalej veľmi radi spolupracovali," dodal Miklušičák.

