Róbert Vittek si dal k štyridsiatke najkrajší darček sám: Úspešne dokončil školu futbalového manažmentu

Prvé väčšie jubileum. Tak charakterizoval bývalý výborný futbalista a kanonier Róbert Vittek svoje štyridsiate narodeniny, ktoré oslavoval 1. apríla.

Pri tej príležitosti si pre Nový Čas zaspomínal na svoju bohatú a úspešnú kariéru, ktorá však bola lemovaná častými zraneniami. Prezradil aj to, čo ho v poslednom čase najviac zamestnávalo a aký darček mu urobil najväčšiu radosť.

Ako vnímate štyridsiatku a ako sa cítite?

Raz to muselo prísť, vnímam ju tak, že od dnes je súčasťou môjho života. Sú to také prvé väčšie okrúhliny, ale cítim sa úplne v pohode. A verím, že to bude už len lepšie a lepšie.

Ako by ste pri príležitosti jubilea zhodnotil svoju futbalovú kariéru?

Moju kariéru som hodnotil už veľakrát a myslím si, že by to mal zhodnotiť niekto iný. Ale keď sa predsa len na ňu pozriem svojimi očami, tak vždy to mohlo byť lepšie a nebyť zranení tak by to aj bolo. O tom som presvedčený. Napriek tomu, že sme malá krajina, dosiahli sme vo futbale nejaké úspechy a nemyslím len seba, ale aj druhých futbalistov a športovcov a musíme si to vážiť.

Čo by ste si prial do ďalších rokov?

Samozrejme, že v prvom rade zdravie pre mňa a celú rodinu. Ale aj pre všetkých športovcov a ľudí. A v živote by som si nepomyslel, že to budem musieť niekedy vysloviť, ale do ďalších rokov, alebo lepšie povedané do najbližšej budúcnosti si prajem mier vo svete.

Čo vás v poslednom čase najviac zamestnávalo čím ste sa bavil?

Tak v prvom rade škola a učenie. Úspešne som ukončil štúdium športového biznisu, marketingu a manažmentu pod záštitou UEFA. Ešte ma čakajú nejaké školské povinnosti v Európe a na Miami. V októbri príde na rad ceremónia, takže dá sa povedať, že k štyridsiatke som si dal krásny darček. Verím, že škola ma posunie v živote ďalej, nielen po futbalovej stránke, ale aj tej životnej.

Ako ste oslavovali jubileum?

Tak ako sa na štyridsiatku patrí. V spoločnosti priateľov a najbližších!

Druhý najlepší reprezentačný strelec

Róbert Vittek je odchovanec Slovana Bratislava a počas svojej kariéry hral vo viacerých zahraničných kluboch. V slovenskej reprezentácii, s ktorou sa zúčastnil MS v JAR 2010 odohral 82 zápasov a strelil 23 gólov. Viac ich v najcennejšom drese má na konte ba Marek Hamšík (26).