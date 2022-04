Z kamarátov sa stali nepriatelia: Borec zo Žiliny potvrdil, že v zápase pocítime nevraživosť!

V sobotu 9.4.2022 sa v Ostrave proti sebe postavia dvaja bývalí kamaráti. Tomáš Meliš vyzval do boja Václava Mikuláška alias „Baba Jagu“. Mali sa stretnúť na konci roka 2021, no Mikulášek mal spadnúť zo schodov a zápas musel pár dní pred gala Oktagonu zrušiť.

Kamarátsky vzťah oboch borcov sa mal pokaziť hlavne po tom, čo bol oznámený ich vzájomný zápas. „Od vtedy, čo sa dohodol náš duel asi dva roky dozadu, si myslím, že náš vzťah ochladol. Už to nie je žiadne kamarátstvo. Skôr je to nevraživosť a obaja si budeme chcieť určite ublížiť. Podľa mňa to bude sekanica,“ konštatoval zápasník zo Žiliny, ktorý posledne po údajnom páde zo schodov svojho súpera iný zápas kategoricky odmietol.

Meliš sa netají tým, že verzii s pádom Mikuláškovi vcelku neverí. „Myslím, že to bola skôr verzia pre divákov a pravda je inde. Mal problém s váhou, pred zápasom mi prišla správa, či by som nezobral aj catchweight a povedal som nie. Ani neviem aký tam bol dôvod, pre ktorý by som mal meniť váhu,“ konštatoval Slovák.

Mikulášek je z celej situácie stále mierne rozčarovaný, čo potvrdil aj vyjadrením v najnovších dieloch dokumentu Na Dohled Oktagonu. „Ja som mu kedysi fandil aj vo Výzve keď zápasil. A akú odplatu som za to dostal? Super kamoš. Má chrbtovú kosť na správnom mieste.“ Okrem súboja Mikuláška s Melišom v strednej váhe nás čaká v Ostrave aj atraktívny súboj o titul welterovej divízie, kde kráľa Oktagonu Davida Kozmu preverí legenda českého MMA Petr „Monster“ Kníže. Na karte objavíme aj najlepšiu slovenskú bojovníčku v postoji Moniku Chochlíkovú, ktorá sa postaví v jej treťom zápase v MMA proti Alessandre Pajuelo.