V Litve vypískali srbských basketbalistov: Nechceli držať protivojnový transparent

Športovci srbského tímu odmietli spoločne s domácimi basketbalistami a rozhodcami držať transparent s nápisom "stop vojne" v ukrajinských farbách.

Niektorí členovia srbského tímu s klubovým postojom tak úplne nesúhlasia. „Povedali nám, že sa vlajky nemáme dotýkať," napísal na Twitter Aaaron White, niekdajší hráč Kaunasu a v súčasnosti basketbalista belehradského klubu. „Ale rád by som povedal jasne, že som proti vojne a prajem si na svete mier."

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing 😳 pic.twitter.com/bRmV4rDhX1