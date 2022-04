Veľké prekvapenie pre Petru Vlhovú: TOTO ju čakalo na Chopku

Zlatá večera s Petrou Vlhovou (26) na Chopku priniesla nečakané prekvapenie pre našu najúspešnejšiu lyžiarku. Zlatá medailistka zo ZOH v Pekingu si v rámci programu Chopok chutí odhalila darček v podobe novučičkej motorky.

V reštaurácii Rotunda na vrchole Chopku bola jeho súčasťou Zlatá večera s Petrou Vlhovou a celým jej tímom. Na všetkých hostí čakal nielen suvenír v podobe symbolickej zlatej medaily, ale aj 6-chodové menu.

Dojatá Peťa, pre ktorú je motokros dlhoročným obľúbeným koníčkom, neverila vlastným očiam. „Nemám slov. Veľmi pekne sa chcem poďakovať, pretože si v podstate prvý, kto mi dal takýto darček. Určite ste sa trafili, asi ste to konzultovali s mojim bratom Borkom. Ja veľakrát nemám slov a tentokrát mi aj slzy vypadli. Naozaj si to vážim, veľmi pekne ďakujem, budem si to užívať,“ povedala dojatá Peťa po odhalení novučičkej motokrosovej motorky.