Fenešovi sa hlásili pred šampionátom ďalšie posily: Prišla ofenzívna kvalita

Slovenskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov sa na pondelkovom zraze hlásili ďalšie nové posily.

Slováci majú za sebou tri zo štyroch prípravných konfrontácií pred začiatkom svetového šampionátu, zverenci trénera Ivana Feneša po víťazstve 9:1 nad maďarskou devätnástkou prehrali s Českom 3:4, v odvete zdolali svojho súpera 3:1. Posledným vystúpením v príprave na šampionát bude stretnutie s Modrými krídlami Slovan, na programe je vo štvrtok.

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala prípravu na domáci turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta už v pondelok 28. marca v Piešťanoch. Feneš a jeho kolegovia pracujú od úvodu sezóny so širším okruhom hráčov.

Zatiaľ im chýbajú najväčšie opory, ktoré hrajú v play off v domácich aj zahraničných súťažiach. "Dnes nás posilnili Markus Suchý a Dávid Nátny, zajtra sa pripojí Dalibor Dvorský a vo štvrtok Peter Repčík a Alex Čiernik. Je to útočná kvalita, takže prichádza veľká ofenzívna sila," povedal Feneš na pondelkovom zraze.

Pridať by sa mali ešte Juraj Slafkovský, Filip Mešár, Šimon Nemec a Adam Sýkora. "Všetci chalani hrajú svoje série, takže je skoro vyjadrovať sa. Urobím to až keď dohrajú," dodal tréner SR. V kempe je teraz 25 hráčov, traja brankári, 10 obrancov a 12 útočníkov. V sobotu tréneri oznámia konečnú nomináciu na MS.

V pondelok mali Slováci trénovať v Piešťanoch, kde majú rozložený svoj kemp, ale v Easton aréne prebiehali technické úpravy a trénovať museli v Trenčíne. "Je tam nejaký proces, treba spraviť ľad a reklamy, takže preto sme tu. Zajtra večer už budeme trénovať v Piešťanoch," vysvetlil Feneš.

Tréner bol spokojný aj s výsledkami v príprave, no potešila ho najmä hra: "Očakávania pre MS sú veľké. Hra v prípravných dueloch bola na slušnej úrovni, dodalo nám to sebavedomie. Musíme sa povenovať ešte presilovým hrám, ale aj vhadzovaniam a hre v obrannom pásme."

Útočník Suchý mal na zraze ešte problém s časovým posunom, keďže priletel zo zámoria. Na MS sa už teší: "Som rád, že som tu, teším sa že môžem byť s chlapcami. Ideme na postup, nič iné neberieme. Ja som ešte trochu unavený, ale dnes pôjdem neskôr spať a potom to bude dobré," povedal 17-ročný center.

Slovenská osemnástka sa v piešťanskej aréne pokúsi vrátiť medzi najlepších. Pôvodne mala byť dejiskom I. divízie MS hráčov do 18 rokov Spišská Nová Ves, no vzhľadom na nedostatočné ubytovacie kapacity a s tým súvisiacu náročnú logistiku tímov, nevynímajúc COVID protokol IIHF, sa napokon bude hrať v Piešťanoch. Piešťanské zázemie je slovenským hráčom dôverne známe, je tu ich domovská aréna v rámci projektu centralizovanej prípravy hráčov do 18 rokov.

Od posledného vystúpenia slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta tejto vekovej skupiny uplynuli už takmer 3 roky. Prehra s tímom Švajčiarska vtedy znamenala vypadnutie z elitnej kategórie. Plány na rýchly návrat späť medzi elitu skrížila Slovákom pandémia koronavírusu. Turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov, ktorý sa mal pôvodne konať v Spišskej Novej Vsi v roku 2020, zrušili a pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa neuskutočnil ani o rok neskôr.

Tento rok je však k organizátorom športových podujatí milosrdnejší a Slováci konečne budú môcť zabojovať o postup medzi elitu. V ceste na ním budú mladým slovenským reprezentantom stáť výbery Japonska, Nórska, Francúzska, Dánska a Kazachstanu. Z piešťanského turnaja postúpia do elitnej kategórie MS až dve najlepšie družstvá.