Vylúčenie Škrtela v derby Trnava - Slovan vyvolalo vášne: Vittek sfúkol rozhodcu!

Za relatívne najjemnejší faul vyfasoval najtvrdší trest - červenú kartu! Pre Martina Škrtela (37) sa derby proti Slovanu (0:1) skončilo po necelej hodine hry.

Stopér trnavského Spartaka si v zápase viackrát razantne vyšliapol na svojho kamaráta a bývalého reprezentačného spoluhráča Vladimíra Weissa (32). V 55. minúte zastavil jeho únik zozadu nedovoleným spôsobom a išiel predčasne do sprchy.

Hlavný rozhodca Filip Glova odpískal faul a chystal priamy kop. Po chvíli dostal do slúchadla informáciu od videoasistentov a lídra Spartaka vylúčil. V pravidlách stojí, že rozhodca vylúči hráča, ktorý „zmarí súperovmu družstvu vyloženú gólovú príležitosť tým, že sa dopustí priestupku, za ktorý sa nariaďuje voľný kop alebo pokutový kop“. Ak by Škrtel nezastavil Weissa, ten by postupoval sám na bránku súpera.

Šéf komisie rozhodcov Ma­rián Ružbarský sa nechcel vyjadriť k veci pred štvrtkovým zasadnutím. „Súkromný názor nepoviem. Budeme to riešiť a hlasovať o tom. Je to diskutabilná situácia. Sú na ňu všelijaké názory. Rozhodnutie o vylúčení je postavené na zmarení vyloženej gólovej príležitosti, lebo surová hra tam nebola,“ povedal pre Nový Čas.

V zákulisí prevažujú názory, že išlo o prísne vylúčenie, ktoré ovplyvnilo ďalší vývoj prestížneho derby. Myslí si to aj kouč Trnavy Michal Gašparík: „Hlavný rozhodca nedal ani žltú kartu. Je v poriadku, ak sa rozhodli pre faul, no nemyslím si, že to bolo zmarenie vyloženej šance. Ak by Weiss aj ušiel, bol tam ešte Tumma, ktorý by ho dokázal križovať. Škrtel nebol posledný hráč. Červená karta bola veľmi prísna.“

Zo strany domácich to niekedy pripomínalo poľovačku na Weissa mladšieho, ktorý je technicky dobre vybavený a ťažko zastaviteľný. „Je to rozdielový hráč. Keď nehrá dobre Weiss, nehrá dobre ani Slovan. Na to sme sa trochu aj sústredili,“ priznal kapitán Spartaka Martin Mikovič.

Bývalý skvelý útočník belasých Róbert Vittek, ktorý oslávil v piatok 40. narodeniny, kritizoval v televíznom štúdiu verdikt rozhodcu Glovu. „Červená karta pokazila derby. Rozhodca to nezvládol. Neavizoval ani žltú kartu, nieto, aby rozmýšľal nad červenou. Išlo o nedovolené zastavenie, ale bolo to prísne vylúčenie.“

Kto je ten pravý pre Slovan?

Derby malo svoju dohru aj po skončení, keď si počas tlačovej konferencie vzal slovo tréner Slovana Vladimír Weiss, ktorý čo-to naznačil o vzťahoch vnútri klubu a aj o svojej budúcnosti v ňom.

„Niekde som sa dočítal, že nie som ten pravý, tak uvidíme, čo bude ďalej,“ vyjadril sa kouč belasých. Zrejme tak reagoval na slová generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho, ktorý sa pre denník Šport vyjadril na adresu trénera tajuplným výrokom. „Či on je ten pravý, či sme my všetci tí praví, ukáže až budúcnosť. Keby bolo také jednoduché nájsť toho pravého kouča, tak ani veľké kluby by nemenili trénerov. Tiež by zobrali jedného a povedali by, on je ten pravý, s ním to bude fungovať,“ povedal Ivan Kmotrík mladší.