Hokejisti Kladna pricestovali na Liptov vlakom na týždenné sústredenie: Jágra priviezla priateľka

Liptov čaká veľký hokejový sviatok! Dnes a vo štvrtok odohrá Liptovský Mikuláš o 17.00 hod. dva prípravné súboje s českým extraligistom z Kladna. V drese hostí nastúpi aj hokejová legenda, dvojnásobný víťaz NHL či olympijský víťaz Jaromír Jágr (50).

Na rozdiel od spoluhráčov, ktorí pod Tatry docestovali vlakom, on spoločne s ďalšou českou hviezdou Tomášom Plekancom (39) i so slovenským gólmanom Jaroslavom Janusom (32) prišli vlastnými autami! Jágra doviezla jeho priateľka Dominika Branišová (27), ktorá mu na rozlúčku vtisla veľký bozk.

Vedeniu Liptákov sa podaril naozaj husársky kúsok, keď dokázali dotiahnuť na Slovensko legendárneho útočníka Jaromíra Jágra, ktorý sa dokonca dnes i vo štvrtok po dlhých 11 rokoch predstaví aj v zápase pred našimi fanúšikmi. Naposledy si pod Tatrami obliekol dres na svetovom šampionáte v roku 2011 v Bratislave, kde český tím získal bronz.Jágr bude aj hrať

„Kladno, rovnako ako aj my, čaká na súpera do baráže o udržanie sa medzi elitou. Napadla nám myšlienka, že by sme si s nimi mohli zahrať ako sparing dva súboje. Navrhli sme im týždenné sústredenie v Liptovskom Jáne, kde im zaplatíme náklady, ale podmienkou bude, aby prišli aj ich najväčšie hviezdy - útočníci Jaromír Jágr i Tomáš Plekanec. Slovo dalo slovo a podarilo sa to, čo nás veľmi teší. Hoci to bude iba príprava, fanúšikovia uvidia možno aj naposledy hrať na Slovensku túto svetovú legendu,“ vyjadril sa pre Nový Čas športový riaditeľ Liptovského Mikuláša Vlastimil Škandera.

Výprava hokejistov z Kladna pricestovala na Liptov z Prahy vlakom tesne pred 13. hodinou, ale po šesťhodinovej ceste nevystúpili z vagóna najväčšie hviezdy - Jágr, Plekanec i náš gólman Janus. „Všetci prídu autami,“ dozvedeli sme sa z tábora českého tímu. Zatiaľ čo sa hráči presunuli zo stanice do luxusného hotela, na recepcii ich už čakal útočník Plekanec, ktorého privítal riaditeľ Liptákov Škandera. „Vitajte, cíťte sa tu ako doma.“ Až ako posledný dorazil majiteľ klubu a nedávny päťdesiatnik Jágr. Rýchlo sa ubytoval a následne odišiel na tréning pred dnešným prvým súbojom.