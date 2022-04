Mbappe pripustil zotrvanie v PSG: Vyskytli sa nové elementy

Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappe pripustil, že by mohol zostať aj po tejto sezóne v Paríži St. Germain. Útočník, o ktorého má veľký záujem Real Madrid, to uviedol po nedeľnom ligovom zápase s Lorientom. V ňom dvomi gólmi a tromi asistenciami pomohol k víťazstvu PSG 5:1.

"Čo sa týka mojej budúcnosti, vyskytli sa nové elementy. Treba zobrať do úvahy množstvo faktorov. Ako som už povedal, nie je to ľahké rozhodnutie. Snažím sa urobiť to najlepšie. Potrebujem na to čas. Rád by som sa rozhodol správne," povedal majster sveta z roku 2018 pre Amazon Prime.



Odchovanec Monaka prestúpil definitívne do Paríža pred necelými štyrmi rokmi a za ten čas nastrieľal za klub 160 gólov v 209 vystúpeniach. Trikrát s ním vyhral Ligue 1 a teraz mieri za štvrtým titulom, PSG má na čele tabuľky 12-bodový náskok pred Marseille. Dvadsaťtriročný kanonier však stále čaká na triumf v Lige majstrov. Parížania v tejto sezóne vypadli v osemfinále LM s Realom, pričom práve španielsky veľkoklub má o Mbappeho enormný záujem. Viaceré španielske médiá na čele s denníkom Marca tvrdia, že prestup do Madridu je už hotová vec. Mbappe však odmieta, že by sa s Realom už dohodol: "Ak by som sa už rozhodol, oznámil by som to. Nemusím sa pred ničím skrývať. Či je možné, že by som zostal v PSG? Áno, samozrejme."



Podľa Marcy robí prezident PSG Nasser Al-Khelaifi všetko pre to, aby presvedčil Mbappeho o zotrvaní v klube. Zmluva s PSG sa mu skončí po sezóne, potom sa stane voľným hráčom.