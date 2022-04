98-ročný tenista utiekol pred bombardovaním z Charkova: V Poľsku si zahral s bývalou svetovou dvojkou!

Poľské mesto Lublin bolo počas víkendu dejisko nezvyčajného zápasu. Bývalá svetová dvojka Agnieszka Radwaňská si totiž zahrala tenis s 98-ročným ukrajinským utečencom Leonidom Stanislawskim. Najstarší aktívne žijúci tenista podľa Guinessovej knihy rekordov po invázii Ruska na územie Ukrajiny opustil Charkov.

Vlani si Stanislawski zapinkal so Španielom Rafaelom Nadalom, v sobotu sa mu splnil sen stretnúť sa na kurte s bývalou hráčkou elitnej svetovej desiatky. "Je obdivuhodné, že v jeho veku je v takej dobrej kondícii a že ešte stále hráva tenis. Na dvorci dal do toho všetko a ukázal pestrú paletu úderov. Patrí mu môj obdiv, bolo to pre mňa potešenie," uviedla pre poľské médiá staršia zo sestier Radwaňských, ktorá ukrajinskému veteránovi po zápase venovala svoju raketu.



Stanislawskemu sa podľa vlastných slov vôbec nechcelo odísť z Charkova. "Dúfam, že sa dožijem stovky. Od vypuknutia vojny som prakticky nevychádzal z domu. V chladničke mám uložené plné zásoby. Moja dcéra od začiatku chcela, aby som prišiel za ňou do Lublinu, no až po zosilnení ruského bombardovania som sa rozhodol opustiť Ukrajinu."