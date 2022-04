Daňo po hrozivom zákroku Ševca: Nechcel ma brutálne zabiť

Slovenský hokejista v službách Třinca Marko Daňo zažil v nedeľnom prvom semifinále play off českej extraligy nepríjemný moment.

V domácom dueli s Mladou Boleslavou ho v 26. minúte doslova "zbúral" súperov obranca Martin Ševc. Po tvrdom zákroku bol Daňo otrasený, no napokon bol schopný pokračovať v hre a v závere dokonca asistoval pri góle krajana Miloša Romana do prázdnej bránky, ktorý spečatil víťazstvo 3:0.



"Bol to nešťastný faul. Určite ma nechcel brutálne zabiť. Verím, že tam išiel s čistým úmyslom hrať telo, bohužiaľ, pokĺzol som sa. Nešťastná náhoda," opísal Daňo stret so Ševcom, ktorý je známy extrémne tvrdou hrou. "On videl puk podo mnou a chcel hrať telo. Ale ja som bol v takej zraniteľnej pozícii," uviedol v rozhovore pre iDnes.cz.



Slovenský krídelník sa ťažko zdvíhal z ľadu, ale napokon bol v poriadku: "Netušil som, že príde náraz. Trafil ma cez hlavu do ramena. Prebolelo to. Trošku som bol otrasený. Chvíľu som si postál, ale na presilovku som išiel. Našťastie je všetko v poriadku a verím, že tomu tak bude aj v ďalších zápasoch." Rozhodcovia vylúčili Ševca na päť minút plus do konca zápasu. Skúsený obranca Mladej Boleslavi veľmi chýbal. "Je to ich kapitán, kľúčový hráč vzadu, jeho absencia bola citeľná. Celkom dobre sme to zvládli a využili," pochvaľoval si Daňo. Ševc by v druhom stretnutí série (v pondelok o 17.00 h) mal štartovať, disciplinárna komisia súťaže sa ho rozhodla dodatočne nepotrestať.



Podľa Daňa je Mladá Boleslav podobne ťažký súper, ako boli vo štvrťfinále Vítkovice: "Boleslav má však ešte trošku väčšiu kvalitu, je ešte nepríjemnejšia. Takisto bolo vidieť, že má viac síl než Vítky, pretože mala čas na oddych. V prvej tretine sme mali využiť šance. Druhá a tretina tretina už bola výborná. A opäť bol skvelý Káca (brankár Ondřej Kacetl, pozn. red.). Keď budeme takto hrať i naďalej, môžeme pomýšľať na výhru."



Daňo má v piatich zápasoch play off na konte dva kanadské body (1+1). V nedeľu dokázal rozvlniť sieť, no arbitri mu po porade s videorozhodcom gól neuznali pre hru so zdvihnutou hokejkou: "Videl som len puk, ktorý letel na bránku. Skúsil som ho tečovať, bolo to tesné. Videorozhodca rozhodol, že bola vysoká hokejka, tak to musíme akceptovať. Nabudúce sa snáď šťastie prikloní na našu stranu."