Tiger Woods rozpútal hystériu: Vo štvrtok to povie na rovinu!

Najlepší golfista všetkých čias opäť drží fanúšikov v napätí. Pár dní pred prvým odpalom na Masters v americkej Auguste Tiger Woods na Twitteri zverejnil odkaz: „Je to rozhodnutie, ktoré urobím v deň zápasu.“

Ďalší z jeho návratov po súkromných škandáloch, niekoľkých operáciách kolena by bol senzáciou. Svoj posledný veľký comeback korunoval piatym víťazstvom v Auguste. Ale tomu sú už tri roky a odvtedy sa toho veľa zmenilo...Vo februári 2021 prežil neďaleko Los Angeles ťažkú autonehodu, keď so svojim SUV zišiel z cesty a narazil do stromu. Woods utrpel otvorené zlomeniny pravej holennej a lýtkovej kosti a ťažké zranenia pravého členku. Policajná správa uvádza, že išiel neprimeranou rýchlosťou (132 km/h namiesto povolených 72).

O 13 mesiacov neskôr ohlasuje 15-násobný víťaz Major ďalší návrat. Po nehode strávil Woods tri týždne v nemocničnej starostlivosti, potom tri mesiace viac-menej ležal a potom niekoľko týždňov chodil o barlách. To všetko pár mesiacov po piatej operácii chrbta!



V decembri 2021 už Woods so synom Charliem (13) sa objavil na greene. V PNC Challenge (pozývací turnaj otec-syn) sa duo umiestnilo za Johnom a Johnom Dalym II. na druhej priečke.

Uvidíme ho vo štvrtok v štartovom poli? Uvidíme. V každom prípade ale stávkové kancelárie zareagovali a na možnosť, že Woods bude prvý po úvodnom kole, vypísali kurz 50:1.