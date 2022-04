Rošáda bronzových olympionikov: Jeden odchádza do zámoria, nahradiť ho má hviezda extraligy

O slovenských bronzových hokejistov je obrovský záujem! Uskutočniť sa má zaujímavá rošáda, jeden z olympionikov v Pekingu mieri do zámoria a nahradiť ho má reprezentačný spoluhráč - hviezda slovenskej extraligy.

O slovenských hokejových reprezentantov, ktorí vo februári na olympiáde v Pekingu dosiahli ziskom bronzu historický úspech, je obrovský záujem v zahraničí!

Jednou z nečakaných hviezd tímu Craiga Ramsayho bol útočník Pavol Regenda. Ten potvrdil po skončení štvrťfinálovej série play off slovenskej extraligy proti Košiciam, že v drese Michaloviec končí.

Kam povedú jeho ďalšie kroky? Prezradiť to zatiaľ nechcel, no podľa informácií Sportnetu mieri Regenda do českého tímu Mladá Boleslav. V tom by mal nahradiť krajana a ďalšieho bronzového medailistu z Pekingu Miloša Kelemena, ktorý má údajne namierené do zámoria.