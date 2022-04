ČSOB BRATISLAVA MARATHON: Emotívne triumfy Ukrajincov, Hladík sa konečne dočkal víťazstva

ČSOB Bratislava Marathon sa vrátil v plnej paráde! V tradičnom termíne, v klasickej podobe – po troch rokoch.

Príroda sa s ním síce nemaznala – na apríl bolo extrémne chladno, sotva

pár stupňov nad nulou a fúkal veľmi chladný severák – no napriek tomu si cez víkend v rôznych disciplínach zašportovalo až 5736 bežcov z vyše 7000 prihlásených. V troch zo štyroch hlavných disciplín vyhrali symbolicky bežci z Ukrajiny, jedine v mužskom polmaratóne sa tešil konečne z bratislavského prvenstva Marek Hladík.

„Sme nesmierne šťastní a spokojní, určite to bol doposiaľ najkrajší a najemotívnejší ročník. Ťažko sa mi vybrať jeden konkrétny moment, ale silné emócie som prežíval už od sobotného dopoludnia, keď napriek chladnému počasiu vybehla na štart svojich disciplín takmer tisícka detí,“ nadchýnal sa riaditeľ a spoluzakladateľ bratislavského mestského maratónu Jozef Pukalovič. „Popoludní výborná nálada pokračovala v oboch disciplínach určených najmä hobby bežcom – v minimaratóne a desiatke. Keď v sobotu večer začalo snežiť, nevedeli sme, či sa máme smiať alebo plakať, čo nám to príroda nadelila. Povedali sme si však, že sme dali do prípravy podujatia maximum možného,preto to nemôže ´vypáliť´ inak ako dobre. Ono to vyšlo nakoniec parádne, ani počasie nakoniec nebolo žiadny zásadný problém. Veľká účasť bežcov, výborná atmosféra, veľmi žičlivé fanúšikovské prostredie, vynikajúce výkony, emotívne triumfy ukrajinských športovcov, šťastné tváre bežcov v cieli – určite nám všetkým ešte zopár dní potrvá, kým strávime dnešné emócie. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do nášho podujatia, rovnako všetkým fanúšikom a celému organizačnému tímu. Sedemnásty ročník nám vyšiel výborne, počas víkendu sme nemali žiadne zásadnejšie problémy.“

Na 17. ročník ČSOB Bratislava Marathon v štyroch nedeľných súťažiach štartovalo 3339 bežcov – maratóncov napokon bolo 510, polmaratóncov až 1713, v polmaratónskej štafete sa predstavilo 852 a v maratónskej 264 účastníkov. V polmaratónskej štafete s názcom Country Team ČSOB Sk bežal na prvom úseku aj generálny riaditeľ hlavného partnera podujatia Daniel Kollár, jeho tím skončil časom 1:57:15 h na 78. priečke, štafeta s názvom Team Bratislava s finišmanom Matúšom Vallom na 122. mieste (2:04:00 h) z 213. V sobotných súťažiach športovalo 2397 bežcov (10 km: 913, minimaratón na 4,2 km: 709, detské behy: 717, lezúni: 58). Prihlásených bolo 7290 bežcov z 25 krajín!

„Uplynulý víkend bol nielen o športe, ale aj o obrovskej vlne empatie, podpory a energie, ktorou boli ulice hlavného mesta nabité. Dovolím si povedať, že za 15 rokov, odkedy sme generálny partner tohto podujatia, sme ešte niečo také nezažili a za to patrí všetkým moje úprimné poďakovanie. Organizátorom, všetkým dobrovoľníkom, ľuďom povzbudzujúcim v uliciach a v neposlednom rade všetkým bežcom a bežkyniam, ktorí svojou aktivitou podporili naozaj dobrú vec a za každého jedného z nich pošleme špeciálny trojeurový príspevok na pomoc za našu východnú hranicu,“ skonštatoval generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.

V maratóne mužov triumfoval v Bratislave žijúci individuálny člen SAZ Taras Ivaniuta, svoje obdivuhodné sólo zavŕšil časom 2:27:04 h. Dvadsaťdeväťročný bežec pochádzajúci z Ternopiľa si o 40 sekúnd zlepšil lanský osobný rekord z MMM v Košiciach. Ivaniuta je po Remščukovi (2008) len druhý ukrajinský víťaz bratislavského mestského maratónu. „V Bratislave žijem štyri roky, pracujem v známej automobilke. S behom som začal len u vás, toto je moje druhé maratónske víťazstvo. Vlani som triumfoval v Banskej Bystrici. Moja motivácia bola zlepšiť si osobný rekord. Podarilo sa mi to, ale chcel som bežať ešte rýchlejšie,“ priznal Taras Ivaniuta, ktorého trénuje švagor Ivan Danečko. Najlepší zo slovenských maratóncov bol Gabriel Švajda (2:38:21), ktorý zároveň triumfoval na šampionáte Policajného zboru SR.

Ženský maratón vyhrala 36-ročná Julia Tarasovová z Odesy za 2:54:54 h pred minuloročnou majsterkou SR v polmaratóne Nikolou Čorbovou (BMSC Bratislava), ktorá si zlepšila osobák spred šiestich rokov zo Štokholmu o vyše minútu na 2:56:46 h. „Bol to náročný maratón – azda vo všetkom. Myslela som si, že pobežím tesne nad tri hodiny, s osobným rekordom som nerátala. Som milo prekvapená. Ukrajinka vyhrala zaslúžene, nemala som šancu. Kým ona bežala rovnomerne, ja som mala prvú polovičku rýchlejšiu ako druhú. Jednoducho mi postupne dochádzali sily,“ vysvetlila Čorbová, vlaňajšia vicemajsterka sveta v duatlone.

Polmaratón v rámci 17. ročníka ČSOB Bratislava Marathon vyhral dvojnásobný slovenský šampón v tejto disciplíne Marek Hladík (BMSC Bratislava) v osobnom rekorde 1:08:22 h. Tridsaťjedenročný Bratislavčan sa po sérii druhých a tretích miest na bratislavskom polmaratóne konečne dočkal vytúženého prvenstva. „V Bratislave som bežal polmaratón už desiaty raz, konečne som vyhral a zabehol som si aj maximum, takže ciele sú splnené. Na budúci rok už môžem pomýšľať na môj prvý bratislavský maratón,“ vravel s úsmevom Hladík. Osobné rekordy si v nedeľu zabehli aj ďalší dvaja v poradí – Matúš Hujsa (1:09:42) a Martin Rusina (1:09:52).

V polmaratóne žien triumfovala favorizovaná Ukrajinka Maria Radková časom 1:18:16 h, za osobným rekordom z vlaňajška v Kyjeve zaostala len o 48 sekúnd. Dvadsaťštyriročná vytrvalkyňa skompletizovala svoju tohtoročnú „medailovú“ polmaratónsku zbierku: 25. februára (deň po ruskom útoku na Ukrajinu) skončila v Tel Avive tretia, 25. marca v Jeruzaleme druhá a teraz v Bratislave zvíťazila. Pekná postupka... „Som vďačná bratislavským organizátorom, že ma pozvali a pomohli mi v zložitej situácii. Trať bola trochu náročná, problémom bol aj silný vietor. Teším sa však, že som vyhrala. Bežala som za svoju vlasť, za Ukrajinu!“ – zdôraznila Maria Redková. Druhá finišovala tohtoročná polmaratónska vicemajsterka SR a lanská víťazka Bežeckého pohára SAZ Lucia Pelikánová z banskobystrickej Dukly Lucia Pelikánová časom 1:20:23 h. Svoj osobák spred dvoch týždňov z majstrovstiev SR v Trnave si zlepšila o 8 sekúnd. Tretia skončila Petra Pukalovičová (1:24:59), manželka šéfa ČSOB Bratislava Marathon Jozefa Pukaloviča.

FAKTY Z ČSOB BRATISLAVA MARATHON



MARATÓN

MUŽI: 1. Taras Ivaniuta (Ukr./individuálny člen SAZ) 2:27:04, 2. Gabriel Švajda (AC Nové Zámky/Dôverun) 2:38:21, 3. Michal Šulja (Lesky´s Runners) 2:40:32, 4. Vojtěch Grün 2:42:52, 5. Dominik Skokan (ČR) 2:46:08, 6. Dávid Matis (SR) 2:46:54.



ŽENY: 1. Julia Tarasovová (Ukr.) 2:54:54, 2. Nikola Čorbová (BMSC Bratislava) 2:56:46, 3. Ivana Líšková (VeredaSport) 2:56:50, 4. Barbora Nováková (ČR) 2:59:10, 5. Jarmila Vitovičová (ČergovRun) 2:59:23, 6. Sylvia Šebestian (AŠK Atletika Skalica) 3:01:35.



MARATÓNSKA ŠTAFETA: 1. Traja pekní a Lenči (Slávik, Môcik, M. Král, Lenčéš) 2:40:14, 2. Bratislava Runners-raketky (Môciková, Peruňská, Konrádová, Károlyiová) 3:03:25, 3. MSG Life – Runtime Error (Takács, Vízi, Janžo, Hrnčiarik) 3:14:18.



POLMARATÓN

MUŽI: 1. Marek Hladík (BMSC Bratislava) 1:08:22, 2. Matúš Hujsa (Naša atletika Bratislava) 1:09:42, 3. Martin Rusina (BMSC Bratislava) 1:09:52.



ŽENY: 1. Maria Redková (Ukr.) 1:18:16, 2. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 1:20:23, 3. Petra Pukalovičová (SheRuns Bratislava) 1:24:59.

POLMARATÓNSKA ŠTAFETA: 1. AK Veterán Bratislava “A” (Peško, Kabina, Lunter, Šmotlák) 1:14:23, 2. AK Run for Fun Bratislava/Paliho tím (Gajdošík, Gdovin, Potančok, P. Ďurica) 1:15:41, 3. Lázeňskí šviháci (Keher, Brna, T. Jakubík, Rebro) 1:19:51.

BRATISLAVSKÝ MESTSKÝ MARATÓN

(ČSOB Bratislava Marathon 2008 – 2022, Tatra Banka City Marathon 2006 – 2007)



PREHĽAD VÍŤAZOV

2. 4. 2006: Dziuba (Poľ.) 2:33:08 – A. Bérešová (SR) 3:10:43

1. 4. 2007: Blasinski (Poľ.) 2:25:09 – D. Janečková (SR) 2:56:22

30. 3. 2008: Remščuk (Ukr.) 2:19:42 – Farkas (Maď.) 2:56:29

29. 3. 2009: Hauryčenko (Biel.) 2:21:40 – Földing-Nagy (Maď.) 2:50:21

28. 3. 2010: Kibowen (Keňa) 2:27:39 – L. Koech (Keňa) 2:51:16

27. 3. 2011: Erkolo (Et.) 2:22:09 – L. Koech (Keňa) 2:45:30

1. 4. 2012: Samoei (Keňa) 2:21:08 – Murigi (Keňa) 2:42:41

24. 3. 2013: Chesiny (Keňa) 2:18:33 – L. Koech (Keňa) 2:51:42

6. 4. 2014: Mwangi (Keňa) 2:18:22 – Kibor (Keňa) 2:42:55

29. 3. 2015: Tuei (Keňa) 2:17:18 – H. Kimutai (Keňa) 2:35:35

3. 4. 2016: Čípa (ČR) 2:27:41 – Bódi (Maď.) 3:12:39

2. 4. 2017: J. Urban (SR) 2:29:44 – Mertová (ČR) 2:51:49

8. 4. 2018: Čípa (ČR) 2:22:16 – Néč-Lapinová (SR) 2:58:41

7. 4. 2019: Gawlik (Poľ.) 2:37:17 – Nováková (ČR) 3:00:27

2020 (virtuálne): M. Puškár (SR) 2:50:37 – Pavelková (SR) 3:40:59

5. 9. 2021: Ilavský (SR) 2:34:19 – Nováková (ČR) 3:04:15

3. 4. 2022: Ivaniuta (Ukr.) 2:27:04 – Tarasovová (Ukr.) 2:54:54

POČET BEŽCOV NA ČSOB BRATISLAVA MARATHON (2006 – 2022)

2006: 760

2007: 1057

2008: 1668

2009: 2246

2010: 3653

2011: 5723

2012: 6693

2013: 7530

2014: 8036 (prihlásených 8834)

2015: 9284 (prihlásených 10 360)

2016: prihlásených 11 453

2017: prihlásených 11 756

2018: 11 823 (prihlásených 13 071)

2019: 11326 (prihlásených 12 500)

2020 (virtuálne): 1022

2021: 4454 (prihlásených 5000)

2022: 5736 (prihlásených 7500)