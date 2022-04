Kto z NHL na MS? Účasť Slovákom prisľúbila jedna hviezda, druhá je už dostupná

Kto posilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS vo Fínsku zo zámorskej NHL? Jedna hviezda už účasť prisľúbila, druhá je už dostupná.

Slováci dosiahli na olympiáde v Pekingu historický úspech, keď získali bronzové medaily. Hokejová verejnosť s o to väčším napätím očakáva, ako bude vyzerať nominácia na blížiace sa MS vo Fínsku, ktoré začínajú 13. mája. Kto môže posilniť slovenský národný tím z NHL?

Asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák potvrdil pre Nový Čas, že obranca Christián Jaroš sa zapojí do prípravy pred šampionátom. „Budeme ich kontaktovať, keď skončia klubovú sezónu," uviedol na margo hviezd z NHL. „Zatiaľ môžem potvrdiť, že do prípravy sa zapojí Jaroš, ktorý skončil v New Jersey a má záujem reprezentovať."

Ďalšou potenciálnou posilou pre slovenský tím z NHL je útočník Tomáš Tatar. Jeho New Jersey už stratilo aj teoretickú šancu na postup do play off a po základnej časti bude voľný pre potreby reprezentácie. Slovenský útočník má s Devils platnú zmluvu aj na ďalšiu sezónu s platom 4,5 milióna dolárov. V prípade, že zostane zdravý a bude mať záujem napraviť si chuť po nie príliš vydarenej sezóne v zámorí v národnom tíme na MS, nemal by v slovenskom výbere chýbať.

Dvojica Andrej Sekera, Marián Studenič bojuje s Dallasom o postup do play off. Stars sú aktuálne prví pod postupovou čiarou a na druhú divokú kartu v západnej konferencii strácajú jeden bod. Osembodové manko má Vancouver s Jaroslavom Halákom. Na postup Canucks do vyraďovacej časti to príliš nevyzerá.

NY Islanders síce vyhral štyri zápasy po sebe a je prvým tímom pod postupovou čiarou vo východnej konferencii, no faktom je, že na Washington stráca aktuálne až 11 bodov. Nie je príliš pravdepodobné, že toto manko dokáže zmazať a postúpiť. Napriek tomu je takmer isté, že 45-ročný veterán Zdeno Chára by dal po klubovej sezóne prednosť oddychu s rodinou ako reprezentácii Slovenska na MS vo Fínsku.

Takmer ako o istej veci možno hovoriť o účasti dvoch slovenských obrancov v bojoch o Stanleyho pohár. Reč je o Martinovi Fehérvárym, ktorý je s Washingtonom na postupovej pozícii a má spomínaný 11-bodový náskok pred Islanders. Do play off mieri aj víťaz posledných dvoch sezón NHL Tampa Bay s Erikom Černákom. Lightning patria medzi najlepšie tímy východnej konferencii a majú priepastný 20-bodový náskok na udržanie sa v pásme postupu do vyraďovačky.

KTO POSILNÍ SLOVÁKOV NA MS VO FÍNSKU?

Prisľúbil účasť: Christián Jaroš

Dostupný (bez účasti v play off NHL): Tomáš Tatar

V hre o play off: Andrej Sekera, Marián Studenič (Dallas reálne bojuje o miestenku), Zdeno Chára, Jaroslav Halák (veľmi nepravdepodobný postup)

Takmer istá účasť v play off: Martin Fehérváry, Erik Černák