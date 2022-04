Spišiakov doviedol do extraligy: Tréner končí z osobných dôvodov

Hokejistov HK Spišská Nová Ves nepovedie v nasledujúcej sezóne hlavný tréner Miroslav Mosnár. Vo funkciách skončili aj jeho asistenti Róbert Spišák a Fín Elmo Aittola. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Mosnár sa rozhodol v klube skončiť z osobných dôvodov, hoci mal zmluvu aj pre sezónu 2022/2023. "Zmena rozhodnutia prišla nečakane. Nepotešila ma, ale rozhodnutie plne rešpektujem. V prvom rade sa chcem hlavnému trénerovi poďakovať za výbornú prácu, ktorú pre náš klub odviedol a nemalou mierou sa podieľal na našich úspechoch," uviedol generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč.



Mosnár prišiel do Spišskej Novej Vsi v januári 2021, keď klub pôsobil v druhej najvyššej súťaži - Slovenskej hokejovej lige. Pod Mosnárovým vedením sa prebojoval do extraligy a v základnej časti sezóny 2021/2022 obsadil 7. miesto, keď mu tesne ušiel priamy postup do štvrťfinále. Spišiaci napokon stroskotali v predkole play off, keď sériu s Prešovom prehrali 0:3 na zápasy. V sezóne 2021/2022 obsadili konečnú 9. priečku. "Chcel by som sa poďakovať vedeniu klubu, kolegom, hráčom a fanúšikom za dôveru a pekné zážitky. Do ďalšej sezóny im prajem veľa úspechov a hlavne vypredaný zimný štadión, ktorý si hráči a všetci ľudia pracujúci okolo spišskonovoveského hokeja zaslúžia," uviedol Mosnár na sociálnych sieťach HK Spišská Nová Ves.



Klub už pre nasledujúcu sezónu nepočíta ani s jeho asistentmi Spišákom a Aittolom. Prvý menovaný sa presunie k mládeži. "Po spoločnom rozhovore sme obaja usúdili, že pre napredovanie mládeže je najlepšia voľba jeho trvalý presun k dorastu HK Spišská Nová Ves, pri ktorom bude svojimi skúsenosťami a rozvahou pomáhať v rozvoji a napredovaní nielen našich mladých hráčov, ale aj trénerov, s ktorými bude pri mládežníckom hokeji spolupracovať," uviedol Rapáč.



Aittola prišiel do Spišskej Novej Vsi počas sezóny 2021/2022. Po odchode z pozície asistenta trénera bude s klubom spolupracovať na úrovni hráčskeho skautingu.