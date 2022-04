Tatar skóroval po peknej akcii: Prvý tím v NHL má miestenku v play off

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal trinásty presný zásah v tejto sezóne zámorskej NHL.

Presadil sa v noci na pondelok v domácom súboji New Jersey Devils s New Yorkom Islanders, no jeho gól "diablom" nestačil, podľahli 3:4 a utrpeli tretiu prehru za sebou. V tabuľke Východnej konferencie im patrí predposledná 15. priečka, Islanders sú po štvrtom víťazstve v sérii na 9. pozícii.



Tatar odohral vyše 16 minút a pripísal si štyri strely na bránku. Obranca "ostrovanov" Zdeno Chára strávil na ľade 21:22 min, rozdal dva hity a zápas skončil s tromi mínuskami.



Post lídra Východnej konferencie potvrdili hokejisti Floridy. Buffalo zdolali na jeho ľade 5:3, pripísali si štvrté víťazstvo za sebou a ako prvý tím si vybojovali miestenku v play off. Dvoma gólmi k tomu prispel Anthony Duclair. V druhej tretine vyrovnal na 1:1 Jonathan Huberdeau a 97. bodom v sezóne stanovil nový rekord Panthers. O jeden bod prekonal zápis svojho spoluhráča Aleksandra Barkova zo sezóny 2018/19.



Ottawa vyhrala nad Detroitom 5:2, hetrikom sa blysol Josh Norris. Pre Detroit to bola už šiesta prehra v sérii.

Tomas Tatar trims New Jersey's deficit to one, burying Johnsson's trickling dish top shelf with a beautiful shot!#NJDevils pic.twitter.com/FGm2RUfUKe — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 3, 2022



NHL - výsledky:

Buffalo - Florida 3:5

Ottawa - Detroit 5:2

New Jersey - New York Islanders 3:4 /za domácich TATAR 1+0/

Chicago - Arizona 2:3 pp

New York Rangers - Philadelphia 3:4 pp a sn

Vancouver - Vegas 2:3 pp

Washington - Minnesota 1:5

Anaheim - Edmonton 1:6

Seattle - Dallas 4:1