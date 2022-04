Hamilton najprv skritizoval Saudskú Arábiu, teraz dostal od ministra pozvánku do debaty

Britský pretekár motoristickej formuly 1 Lewis Hamilton dostal od saudskoarabskej vlády pozvánku, aby prišiel osobne vyjadriť svoje obavy a nesúhlas so spôsobom, akým je riadené toto kráľovstvo na Blízkom východe, a stretol sa so samotnými členmi vlády.

Referuje o tom web španielskeho denníka Marca. Sedemnásobný majster sveta na oficiálnej tlačovej konferencii pred minulotýždňovou Veľkou cenou Saudskej Arábie v Džidde vyhlásil, že otázku ľudských práv v Saudskej Arábii vníma rovnako ako v roku 2021. "Necítim sa tu dobre," doplnil Hamilton a dodal, že spoločne s ďalším pretekárom F1 Danielom Ricciardom je otvorený stretnutiu s predstaviteľmi krajiny.

"Teraz je rok 2022. Malo by byť ľahké niečo zmeniť. Je to hlavne zodpovednosť ľudí, ktorí sú pri moci, no zatiaľ nenastalo dosť zmien. Je dôležité dozvedieť sa o určitých veciach viac a pochopiť, prečo sa situácia nemení. Som otvorený tejto diskusii," povedal 37-ročný Hamilton.

Saudskoarabský minister športu Abdulaziz bin Turki Al Saud vyhlásil, že Hamilton sa s ním môže úprimne a otvorene pozhovárať. "Poďme si sadnúť, porozprávajme sa o tom, aké má problémy a pochopme, kde sme, pretože o mnohých z týchto vecí veľa čítate, ale nevidíte ich. Ak chce diskutovať o týchto problémoch, je viac než vítaný," skonštatoval minister.