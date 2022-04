Trojnásobná olympijská šampiónka: Za rusofóbnu agendu sa budete ospravedlňovať!

Tvrdé sankcie! Rusko po okupácii Ukrajiny schytalo od väčšiny športových federácii ostré obmedzenia. Ruskí športovci sa momentálne dostávajú do úplnej izolácie.

K medzinárodným lídrom sa prihovorila aj prezidentka ruského lyžovania Jelena Välbeová. „Ak by športovec trénoval, zúčastňoval sa na súťažiach a politik by sa venoval len politickým záležitostiam, na svete by bol poriadok,“ prezradila trojnásobná olympijská šampiónka.

Ruská legenda ostro vystúpila proti sankciám a svetovým lídrom odkázala, že sa raz budú hanbiť. „Táto všeobecná rusofóbia, ktorá, žiaľ… Jednoducho sa cez tieto časy musíme dostať. Som presvedčená o tom, že uvidíme týchto ľudí ospravedlňovať sa. Povedia: ‚Áno, veľa sme toho nevedeli, veľa nám nepovedali. Teraz to už vieme, samozrejme, hanbíme sa za svoje činy," dodala nahnevaná Välbeová.