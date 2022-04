Zlatú olympioničku zaskočili davy ľudí v krutej zime na námestí v Liptovskom Mikuláši: Neuveríte, čo všetko Peťa dostala!

Tušila, čo ju čaká, ale takú veľkú slávu v takej zime ako v sobotu 2. apríla dorazila na Liptov, nečakala. Zlatá slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová (26) im priniesla ukázať poklady, ktoré pribudli túto zimu do jej prebohatej zbierky úspechov.

V ruke zvierala malý krištáľový glóbus za slalom a na hrudi jej žiaril splnený detský sen: olympijské zlato. „Zlato z olympiády je pre športovca ten naozajstný vrchol a som šťastná, že ho mám. Teraz si však potrebujem poriadne oddýchnuť,“ prezradila na pódiu, kde potom prebrala množstvo najkurióznejších darčekov a pridala aj svoje plány.

Z tých najbližších sa nevie dočkať dovolenky v teple, lebo ako priznala, vôbec nemá rada zimu, a čo-to aj z tých dlhodobých: „Ešte nejaké víťazstvá mi chýbajú a určite sa teším ešte na ďalšiu olympiádu o štyri roky.“

Tú si prebrala na mikulášskom námestí nielen Petra, ale aj celý jej tím. Priniesol im ju šéf Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel. Od soboty tak bude oficiálnym oblečením Vlha tímu zlatá kolekcia oblečenia, v ktorej sa Petra predstavila už v Pekingu, keď preberala historické olympijské zlato pre slovenské lyžovanie.

To bol asi najťažší darček! Pre Petru ho dal urobiť šéf banskobystrickej Dukly Matej Tóth. „Moja požiadavka pre výtvarníka Petra Staníka bola strohá: niečo symbolické pre zlatú Petru Vlhovú. On to dokázal spojiť. Na zlatom podklade je päť lyží ako symbol písmena P, pritom dve palice ako symbol písmena V = najkrajší darček pre našu zlatú Petru Vlhovú,“ vysvetlil uzimený Matej, ktorý bol rád, že ho negatívny test konečne pustil medzi ľudí.

Darček z rúk primátora Jána Blcháča si Peťa dlho obzerala. Vyzeral ako ďalší obraz do jej zbierky, ale keď sa vykľulo šidlo z vreca, prekvapená hviezda bieleho cirkusu od nadšenia zvýskla. Dostala už množstvo rôznych darov, ale puzzle, ktorého je hlavnou postavou, ešte nie. Jej fanúšikovia by boli zvedaví, ako rýchlo ho šampiónka dokáže zložiť?