Kmotrík ml. otvorene o emotívnom správaní trénera: Weiss zaujal neprofesionálny postoj!

Fanúšikovia futbalovej Fortuna ligy sa môžu dnes tešiť na slávne derby Trnava – Slovan (17.00 hod).

Oba celky si v aktuálnej sezóne zmerajú sily tretíkrát. Prvý zápas skončil po výtržnostiach fanúšikov kontumáciou pre Slovan, ďalší bezgólovou remízou. Tento raz bude tradičné futbalové derby bez fanúšikov Slovana Bratislava.

Generálny manažér klubu Ivan Kmotrík ml. pred derby povedal, že cieľom sú tri body. Neúčasť fanúšikov ho mrzí. „Samozrejme ma to veľmi mrzí. Od začiatku som bol proti tomu, aby sa trestala veľká skupina ľudí kvôli pár indivíduám, ktoré zapríčinili výtržnosti.

Nám nezostáva nič iné, ako rešpektovať rozhodnutie. Chcel by som dodať, že toto nie je cesta, akou by sme sa mali na Slovensku uberať. Fanúšikovia hostí patria na štadión,“ povedal pre denník Šport.

Generálny manažér Slovana sa vyjadril aj na pôsobenie trénera Vlada Weiss staršieho.

„Každý tréner má plusy aj mínusy. Dnes je tu tréner Weiss, má našu plnú podporu a urobíme všetko, aby sme boli spoločne úspešní. Či je on ten pravý, či sme my všetci tí praví, nám ukáže budúcnosť.

Keby bolo také jednoduché nájsť toho pravého kouča, tak ani veľké kluby by nemenili trénerov. Tiež by zobrali jedného a povedali, on je ten pravý a s ním to bude fungovať,“ prezradil.

Tréner Slovana už viackrát kritizoval prestupovú politiku klubu. Niektorí futbalisti v Slovane nemajú dostatočnú kvalitu, aby dostali dlhodobé zmluvy. Podľa jeho vkusu je v lige priveľa cudzincov. „Považujem ich (tvrdé vyjadrenia, pozn. red.) za neobvyklé a z môjho pohľadu za neprofesionálne. Toto sú veci, ktoré by nemali vychádzať z našej kuchyne.

Môžeme mať rôzne pohľady, môžeme sa o nich navzájom baviť, ale mali by zostať vnútri klubu. Tréner musí vedieť byť aj diplomat. Emotívne vyhlásenie po zápase v Žiari nad Hronom podľa môjho názoru nebolo správne. Na takéto vyhlásenia reaguje verejnosť a fanúšikovia citlivo,“ vysvetlil Kmotrik ml. pred derby s Trnavou.