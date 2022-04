Hviezdny slovenský mladík v zámori opäť zažiaril: Z obrancov si spravil kužele a brankárovi nedal šancu

Ďalší presný zásah, ktorý divákov zdvihol zo sedadiel, si vychádzajúca hviezda pripísala v zápase s Oshawou Generals. Chromiak sa zmocnil puku v strednej tretine a bez váhania sa rozhodol zaútočiť. Vďaka fantastickej rýchlosti i šikovnej práci s hokejkou najskôr ilavský rodák obišiel súperovho obrancu, následne si natiahol brankára a chladnokrvne vtesnal puk za jeho ľavý betón.

Martin Chromiak takes the puck to the net and scores a BEAUTY.



Assist: Alec Bélanger#FrontsHockey | @OHLHockey | @MatoChromiak8 pic.twitter.com/es0nr3YL6M