Obrovské prekvapenie na úkor londýnskej Chelsea: Mestskému rivalovi podľahla po neuveriteľných 83 rokoch!

O senzáciu sa na Stamford Bridge postaral nováčik Premier League FC Brentford, ktorý bojuje o zotrvanie v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. V mestskom derby zvíťazil na pôde favorizovanej londýnskej Chelsea 4:1 a zdolal ju prvýkrát od roku 1939.

Skóre pritom otvoril v 48. minúte ďalekonosnou strelou domáci Antonio Rüdiger. O dve minúty však vyrovnal Vitaly Janelt a po hodine hry hostia viedli už o dva góly. Najprv skóroval z brejku Christian Eriksen, pre ktorého to bol prvý klubový gól po zotavení sa zo srdcového kolapsu na vlaňajších ME. Po ňom sa tešil opäť Janelt, ktorý prekonal Edouarda Mandyho padáčikom. V 87. minúte spečatil výsledok Yoane Wissa strelou zo skrumáže vo veľkom vápne po štandardnej situácii.

„Každý tím má 11 hráčov, no niekedy potrebujete ťahúňov, ktorí nakopnú zvyšok kvalitou svojej hry aj svojou osobnosťou. A to robí Christian," nešetril chválou na adresu dánskeho stredopoliara kormidelník hostí Thomas Frank.. Tridsaťročný Eriksen skóroval v treťom stretnutí za sebou - presadil sa pri prehre Dánska v príprave s Holandskom (2:4) a v utorok gólovo prispel k výhre svojej reprezentácie nad Srbskom (3:0).

„Nikto to nečakal, najmä po tom, čo sme išli do vedenia. Bolo to pre nás veľmi netypické," neskrýval prekvapenie tréner domácich Thomas Tuchel. Ambíciou jeho tímu je najlepšia štvorka Premier League, pred piatym Tottenhamom Hotspur má Chelsea náskok 8 bodov. „Prestali sme brániť, neuvedomili sme si, akí sú nebezpeční. Boli sme nedôslední v defenzíve a oni to potrestali," dodal nemecký kouč. V stredu čaká jeho mužstvo prvý zápas štvrťfinále Ligy majstrov, v ktorom privíta Real Madrid.