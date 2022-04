Nitra si vynútila siedmy zápas, známe je meno ďalšieho semifinalistu Tipos Extraligy

Hokejisti HK Nitra si vynútili rozhodujúci siedmy zápas štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy. V sobotu vyhrali na ľade HK Poprad jednoznačne 5:1 a vyrovnali stav série na 3:3. V siedmom dueli budú mať v pondelok výhodu domáceho prostredia. Na ich triumfe mal veľký podiel útočník Jozef Baláž, ktorý sa blysol hetrikom.

HK Poprad - HK Nitra 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Góly: 25. Bjalončík (Kundrik) - 13. Baláž (Bodák, Vitaloš), 15. Hrnka (Bodák), 23. Nemec (Drábek), 30. Baláž (Švarný), 37. Baláž (Holešinský, Tvrdoň), vylúčení na 2 min.: 6:5, S. Petráš (Poprad) a T. Hrnka (Nitra) DKZ, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 4323 divákov.

Poprad: Tomek (23. Todikov) - Drgoň, Brejčák, Novajovský, Tam, Hudec, Ulrych, Demo - Svitana, Skokan, Mešár - Ully, Arniel, D. Bondra - Bjalončík, Mlynarovič, Kundrik - Petráš, Livingston, N. Bondra

Nitra: Honzík - Nemec, Mezei, Bodák, Švarný, Pupák, Vitaloš, Volko, Raskob - Krivošík, Buncis, Buček - Varga, Rockwood, Sýkora - Holešinský, Hrnka, Tvrdoň - Drábek, Baláž, Bajtek

/stav série: 3:3/

V úvode zápasu pozorne pracovala obrana oboch mužstiev, najmä hostí, ktorí už po deviatich sekundách museli zvládnuť dve minúty v početnej nevýhode. Na trestnú lavicu išiel Nemec za faul na Mešára. Napätie začalo narastať v druhej desaťminútovke. Po kurióznom góle Baláža, ktorý skóroval v 13. minúte spoza bránky po odraze puku od chrbta Tomeka, Buncis tvrdo fauloval domáceho Brejčáka. Následne sa "Kamzíci" a ich fanúšikovia dovolávali potrestania gólmana Honzíka, ktorý podľa nich úmyselne posunul bránku. Nitra však naďalej hrala v štvorke, 11 sekúnd pred koncom trestu Buncisa sa dostala do prečíslenie a Hrnka švihom sprava prekvapil Tomeka. V 16. minúte schytal ďalší hit Brejčák, Sýkora ho v rohu tvrdo narazil na mantinel a obranca s bolesťami kolena odkríval na striedačku.

Ďalší tvrdý zákrok musel zniesť hneď na začiatku druhej tretiny. Jeho tím v 2. minúte premárnil veľkú šancu, keď sa Ullymu nepodarilo zakončiť kombináciu v prečíslení s Arnielom. "Corgoni" to vzápätí potrestali, Nemec našiel kolmicou cez celé ihrisko Drábeka, ktorého pokus Tomek len vyrazil a za jeho chrbát ho pretlačil práve mladý obranca. Do bránky domácich sa následne postavil Todikov. Pomerne nečakane prišlo zníženie Popradu na 1:3, keď Kundrik prekazil rozohrávku Nitry a v pásme už čakal Bjalončík. Zverenci Hrnčára mali potom blízko ku kontaktnému gólu, súper spod Zobora však ich tlak ustál a ďalší dlhý pas premenil v 30. minúte Baláž, ktorý dokonal hetrik strelou do "vinkla". Stretnutie sprevádzalo niekoľko roztržiek, no až za tú v záverečnej minúte druhej tretiny sa arbitri rozhodli vylučovať - tresty do konca zápasu dostali Petráš (Poprad) a Hrnka (Nitra).

Záverečné dejstvo sa viac-menej už len dohrávalo. Domácim sa napriek veľkej snahe nepodarilo nič vymyslieť, väčšinu času mali problém usadiť sa v útočnom pásme. Ich šance zneškodnil s prehľadom Honzík, ktorému sekundovala nitrianska obrana.

Hokejisti HC Košice sa stali tretími semifinalistami Kaufland play off Tipos extraligy. V šiestom štvrťfinálovom zápase zdolali HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 po predĺžení, keď o ich víťazstve rozhodol v 75. minúte kapitán Michal Chovan. V sérii zvíťazili 4:2 na zápasy a na semifinálového súpera si ešte musia počkať.

Zápasu predchádzala minúta ticha za nedávno zosnulú legendu košického klubu Františka Kollátha. Úvod zápasu naznačil, že nebude núdza o osobné súboje a šarvátky. Prvá tretina priniesla hokej, ktorý bol vyrovnaný svojím priebehom a napokon aj výsledkom. Sľubné šance si vytvorili domáci Paršin a v závere prvej časti aj Suja, ktorého uvoľnil Regenda, ale skóre sa nezmenilo. Už v prvej tretine sa zápas skončil pre útočníka hostí Faitha, ktorý odstúpil po zákroku Pereskokova.

V 25. minúte najskôr brankára Košíc Košarišťana zachránila žŕdka, následne si však Regenda vzal odrazený puk, obišiel bránku a dostal ho za bránkovú čiaru. Hoci domáci brankár predviedol efektný zákrok, opakovaný záznam potvrdil regulárnosť Regendovho gólu a ten svojím 20. presným zásahom v sezóne poslal hostí do vedenia - 0:1. Nasledovalo viacero vylúčených na oboch stranách, ale aj šanca Žitného, ktorú zmaril Košarišťan.

V úvode tretej tretiny Košičania zvýšili ofenzívnu aktivitu. Bartánus ešte svoju šancu nevyužil a na opačnej strane nebol úspešný Galamboš. V 51. minúte sa Pereskokov z pozície falošného obrancu dostal k strele bez prípravy, ktorú brankár hostí Williams nevidel a nestihol zareagovať - 1:1. Hostia odpovedali šancou Kukuču, ktorú zmaril Košarišťan, no do konca 3. tretiny boli aktívnejší Košičania. Šancu na ich druhý gól nevyužil Bartánus, ktorého šancu v 55. minúte zmaril Williams.

V predĺžení sa oba tímy dostali k presilovke, Košičania mali 10 sekúnd aj výhodu o dvoch hráčov, ale gól z toho nepadol. V 75. minúte sa Košičania usadili v útočnom pásme, viackrát dokázali prestriedať a unaviť brániacu päticu hostí. Vyťažil z toho Chovan, ktorý strelou spomedzi kruhov využil zakrytý výhľad brankára Williamsa - 2:1.

HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 51. Pereskokov (Volgin), 75. Chovan (Paršin, Klhůfek) - 25. Regenda (Ross)

Rozhodovali: T. Orolin, Goga - D. Konc ml., Synek, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6257 divákov.

Košice: Košarišťan - Volgin, Šedivý, Snuggerud, Saucerman, Deyl, Romančík, Jacko - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - McPherson, Ihnačák, Bartánus - Paršin, Slovák, Mrázik - Rogoň, Havrila, Milý

Michalovce: Williams - Ross, Pavlin, Doherty, Macejko, Mudrák, Bokroš, Mihálik - Žitný, Cameranesi, Suja - Regenda, Galamboš, Faith - Kukuča, Buc, Mráz - Galbavý, Mašlonka, Przygodzki

/konečný stav série 4:2, postúpili Košice/