Tomáš Ďubek mal na dosah hetrik, Pohronie je ešte bližšie k zostupu do druhej ligy

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce vyhrali v zápase 4. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige nad FK Senica 3:2. Dvoma gólmi sa pod to podpísal Tomáš Ďubek. Hráči MFK Zemplín Michalovce zvíťazili nad FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 v 4. kole skupiny o udržanie.

FC ViOn Zlaté Moravce - FK Senica 3:2 (1:1)

Góly: 16. Kyziridis, 54. a 59. Ďubek (prvý z 11 m) – 41. Svoboda, 84. Witan. Rozhodovali: Sedlák – Hancko, Roszbeck, ŽK: Mondek, Kyziridis – Mašulovič, Chropovský, Totka, Piroska, Mihal, Witan, 543 divákov



ViOn: Lukáč – Suľa, Bednár, Menich, Čögley (90. Chren) – Sloboda, Neofytidis - Mondek (70. Kolesár), Kyziridis, Ďubek (82. Grozdanovski), Jibril (82. Horák)

Senica: Chropovský – Anaba (60. Kučera), Pavlík, Mihal, Svoboda – Witan, Ouattara (46. Totka), Mašulovič (73. Vikri), Oršula - Piroska – Jurdík (73. Niarchos)

V mrazivom počasí sa hral obojstranne ofenzívny futbal. Už v 2. minúte Ďubek posunul Jibrilovi, ten z rohu 5-ky pálil nad. V 6. minúte prišla šanca hostí. Witan mieril do ľavej žrde, aby následnú dorážku Pirosku Lukáč skrotil na bránkovej čiare. Skóre sa tak menilo až v 16. minúte. Mondek poslal parádny center na hlavu Kyziridisa, ktorý z hranice malého vápna s prehľadom skóroval. V týchto fázach zápasu domáci stupňovali svoj tlak. V 21. minúte Slobodova tečovaná strela skončila na brvne Chropovského bránky. V 39. minúte sa rútil Kyziridis sám na bránu, z rohu malého vápna mieril tesne vedľa. Na opačnej strane po rýchlej kontre Jurdíkovu gólovú strelu vyhlavičkoval jeden z domácich obrancov. Vyrovnanie priniesla 41. minúta, keď po skrumáži v pokutovom území sa presadil Svoboda.

Aj po zmene strán bola v aktivita na domácej strane. Do vedenia išli domáci v 54. minúte, keď po faule gólmana hostí nariadený pokutový kop premenil Ďubek. Už o pät minút to bol opäť Ďubek, korý z hranice 16-ky trafil k pravej žrdi. V týchto chviľach domáci boli aktívnejší, avšak dobré príležitosti postupne zmarili Jibril, Mondel a Bednár. A tak sa hostia tešili v 84. minúte, keď sa po rohovom kope presadil Witan. V 89. minúte mal poistku na kopačke Kyziridis z 10 metrov však mieril vedľa. Záverečná snaha hostí gól nepriniesla a tak tri body zostali doma.

MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)

Gól: 86. Marcin. Rozhodovali: Kráľovič - Ádám, Havlíček, ŽK: Lačný (Poh.), 253 divákov.

Michalovce: Kožuchar - Kotula, Ranko, Vaško, Mendéz - Kanu (78. Ntotis), Begala (55. Artabe), Ošima - Popovits (67. Tosevski), Marcin, Žofčák (78. Magda)

Pohronie: Le Giang - Fofana (79. Chrien), Klabník, Štrba – Sanneh, Bangala (71. Hašek), Ožvolda, Steinhübel – Blahút, Lačný, Mihalík

Po opatrnom úvode mali prvú sľubnú šancu hostia, no domáci brankár Kožuchar stihol zareagovať na strelu Bangalu spoza šestnástky. Na opačnej strane mal krátko na to šancu Marcin, no brankár hostí Le Giang mu zmaril radosť. Prvý polčas priniesol rušný futbal, ale bez gólu. Nezmenilo sa to ani v 26. minúte, keď v sľubnej príležitosti neuspel Kanu. Bezgólový stav nezmenila ani individuálna akcia Blahúta v závere prvého polčasu, keď jeho strelu domáci zrazili na rohový kop.

Úvod druhého dejstva bol o obojstrannom vyčkávaní na chybu, no naďalej sa hralo v tempe. V 71. minúte Fofana dosiahol na dlhý center, ale nedostal loptu do bránky domácich. Rozhodujúci moment zápasu priniesla 86. minúta. Ošima dostal loptu na Marcina, ktorý zvnútra šestnástky prestrelil Le Gianga - 1:0.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠKF Sered 0:0

Rozhodovali: Gemzický – Hrmo, Štofik, ŽK: Pinto, Muhamedbegovič - Jureškin, Mičin, 2516 divákov

FC DAC: Veszelinov - Pinto, Kružliak, Muhamedbegovic, Ciganiks - Balić, Dimun–Andzouana (63. Krstović), Veselovský (46. Andrezinho), Verlinden (76. Moumou)– Balogh (84. Sharani)

Sereď: Chudý – Silva (71. Radić), Filho - Šulek – Košťál (71. Todoroski), Morong, Gago (90. Popović), Jureškin - David, Mićin, Fábry(63. Yao)

V zápase Dunajskej Stredy so Sereśou pri troch stupňoch Celzia aj zasnežilo. Prvá šanca prišla zo strany Serede, po Fábryho centri z ostrého uhla vystrelil Mićin, ale Veszelinov loptu vyrazil na roh. V 13. minúte centroval Verlinden pred bránu, a nikým nekrytý Andzouana hlavičkoval tesne vedľa. V 20. minúte Ciganiks prešiel na ľavej strane, centrovanú loptu Balogh poslal do žrde. V útoku bola aktívnejšia Dunajská Streda, ktorá držala loptu viac na kopačkách. V 28. minúte bol DAC opäť blízko ku gólu, keď z priameho kopu z 23 metrov Balić trafil hornú tyč. Počas prvých 45 minút sa hralo prevažne medzi dvomi šestnástkami, Sereď pozorne bránila a odvracala útoky Dunajskej Stredy, navyše hrozila z protiútokov. V 45. minúte po centri z pravej strany loptu sklepol Veselovský, a parádnou strelou Ciganiks trafil hornú žrď.

Druhý polčas pokračoval v rovnakom duchu ako prvý. DAC hral aktívne, ale v útoku chýbali góly. V 54. minúte Andrezinho našiel v šestnástke opäť Balogha, ktorý trafil konštrukciu brány. V 68. minúte Balogh prešiel na pravej strane, jeho prudkú strelu snažil poslať na bránu Verlinden, ale lopta išla tesne vedľa. O dve minúty neskôr Jureškin poslal strelu z ľavej strany pokutového územia, ale tiež mieril tesne vedľa. V 74. minúte aj Haša sa pokúsil o strelu, ale bol nepresný. Ešte stále v 74. minúte center Todorovského obrana odvrátila, odrazenú loptu poslal na bránu Haša, Veszelinov vyrazil loptu na roh. Skóre zápasu sa nemenilo a diváci tak gól nevideli.





MFK Tatran Liptovský Mikuláš - AS Trenčín 0:3 (0:2)

Góly: 39. a 56. Kadák (prvý z 11 m), 41. Kupusovič. Rozhodovali: Ziemba - Kmec, Súkeníková, ŽK: Flak, Nagy – Stojsavljevič, Yem, Azango

L. Mikuláš: Sváček – A. Krčík, Šindelář, Pavúk, Nagy – Gerát Václavik (69. Staš) – Laura (84. Matoš), Flak (62. Pinte), Švec (62. Káčerík) – Andrič (62. Voško)

Trenčín: Kukučka – Yem, Stojsavljevič, Pirinen, Madu – Bainovič – Azango (88. Kmeť), Kadák (82. Gajdoš), Hollý (82. Ibrahim), Soares (66. Tučný) – Kupusovič (82. Letenay)

Hráči Tatrana Liptovský Mikuláš ešte v jarnej časti Fortuna ligy neprehrali a dobrú športovú formu chceli potvrdiť aj proti Trenčínu. V úvode stretnutia boli ale aktívnejší hostia, domácej obrane robil problémy pohyblivý Soares. Prvú vážnejšiu šancu si vypracovali domáci v 27. minúte po chybe súpera. Šveca ale Kukučka vychytal. Na opačnej strane nevyužil zaváhanie brankára Liptovského Mikuláša útočník hostí Kupusović, ktorý z otočky netrafil odkrytú časť brány. Zlom nastal v 38. minúte po faule Pavúka na Hollého, po ktorom rozhodca odpískal pokutový kop. Ten s prehľadom premenil kapitán Trenčanov Kadák - 0:1. O dve minúty neskôr lovili domáci loptu zo siete znova. Tentoraz útočnú akciu Trenčína potiahol Soares, ktorý sa vyhol ofsajdovej pasci. Domáci totiž na chvíľu prestali hrať pre domnelé postavenie útočiaceho hráča mimo hru, čo po centrovanej lopte využil strelou z voleja Kupusović. Domáci boli po druhom inkasovanom góle chvíľu otrasení.

Po návrate z prestávky mohli Liptáci už po troch minútach hry znížiť na rozdiel jediného gólu. Strelu Jakuba Šveca ale zastavila konštrukcia Kukučkovej bránky. Vzápätí sa po ďalšej akcii domáci domáhali pokutového kopu. Za protesty si ale vyslúžil Nagy iba žltú kartu. Následne prišli chvíle kapitána hosťujúceho celku. Najprv peknou strelou vyskúšal Sváčekovu pozornosť, aby neskôr zblízka úplne prestrelil bránu Liptovského Mikuláša. Čo Kadákovi nevyšlo v predchádzajúcom priebehu zápasu, tak si následne vynahradil v 56. minúte, keď si obhodil brankára Liptákov a poľahky skóroval do prázdnej bránky. Domáca lavička na priebeh stretnutia reagovala v 62. minúte viacnásobným striedaním. Do vyloženej streleckej pozície sa dostal striedajúci útočník domácich Voško, ale Kukučka nohou predviedol fantastický zákrok, po ktorom sa skóre nemenilo. Desať minút pred koncom riadnej hracej doby mohol zvýšiť už na rozdiel štyroch gólov hosťujúci Madu, ale Sváček svojich spoluhráčov podržal. V závere sa ešte nebezpečnou strelou z ostrého uhla prezentoval útočník Trenčína Tučný, ale brankár Tatrana loptu za svoj chrbát nepustil.