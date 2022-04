Nitrianski hokejisti utiekli hrobárovi z lopaty, keď dokázali zvíťaziť na ľade Popradu, ktorý viedol v štvrťfinále play-off Tipos Extraligy 3:2 na zápasy. Hráči spod Zobora zvíťazili 5:1. Fanúšikov najrýchlejšieho kolektívneho športu zaujal najmä prvý presný zásah z hokejky Jozefa Baláža (22).

Útočník HK Nitra sa v stretnutí presadil celkovo trikrát. Prvá trefa do čierneho by sa dala zaradiť do kategórie kurióznych. Baláž získal puk v v rohu klziska, skúsil šťastie a nahodil puk pred bránku, ten sa napokon ocitol za chrbtom brankára Tomáša Tomeka, to znamenalo vedenie "corgoňov". Hráči pod vedením Antonína Stavjaňu napokon duel zvládli ukážkovo, vyhrali 5:1 a poslali sériu naspäť pod Zobor, kde sa definitívne rozhodne o semifinalistovi.