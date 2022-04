Jozef Sabovčík o svetovom šampionáte v krasokorčuľovaní bez ruských pretekárov: Medzi ženami súťažili po dlhej dobe ženy!

Hnevá ho, že sa na olympiádu v Pekingu pre covidové pravidlá nedostal, no svetový šampionát v krasokorčuľovaní v Montpellieri si nenechal ujsť legendárny Jozef Sabovčík (52), ktorého pozná každý, kto sa o tento šport čo i len trochu zaujíma: ako prvý v histórii skočil v súťaži štvoritý skok, v úlohe ohňa otváral a zatváral ZOH 2002 v meste, kde žije - v Salt Lake City, ako jediný skákal salto na ľade, no a už aj preto, že pracuje ako tréner. Kde bola podľa neho najzjavnejšia absencia pretekárov a pretekárok Ruska? „V kategórii žien. Medzi ženami konečne po dlhej dobe súťažili ženy,“ vyhlásil okamžite rodák z Bratislavy známy po celom svete pod prezývkou Jumping Joe.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Boli ste priamo v Montpellieri na svetovom šampionáte? Bol iný bez Rusov?

- Atmosféra bez Rusov bola úplne iná atmosféra. Nedá sa to presne popísať, ale bolo to viditeľné hlavne v ženskej kategórii, kde bolo možné dostať sa na stupne víťazov aj bez trojitého axla a bez štvoritých skokov... Čo bolo však neuveriteľne dojímavé, bolo to, ako prijali ukrajinských športovcov, ktorí vo Francúzsku súťažili. V celom hľadisku neostalo ani jedno suché oko.

Aký je váš názor na dopingovú kauzu mladučkej Rusky Valievovej?

- Uvidíme, čo z toho bude... Ale podľa môjho názoru ak je športovec pozitívny, nemal by nastúpiť na ľad. Ona nemala byť ani v Pekingu, ani na majstrovstvách Európy... Neviem si predstaviť, čo ona musela zažívať. Dúfajme, že to dopadne dobre pre náš šport, že sa konečne zvýšia vekové limity, o čo zvyšok sveta okrem Ruska bojuje veľmi dlho. Súťaž na týchto MS bola výbornou vizitkou, ako by ženská kategória mala vyzerať.

Kto vás na MS najviac zaujal?

- Samozrejme, najviac som sledoval ženskú kategóriu, keďže som v nej mal Elišku. Nad všetky vynikala Kaori Sakamotová. Je to niečo iné vidieť ju jazdiť naživo. Udivuje ma jej rýchlosť a istota či už pri skokoch, alebo v korčuľovaní. U mužov to bol Uno Shoma, ktorému voľný program síce nevyšiel, ale je neuveriteľné, čo dnes dokážu robiť. Som rád, že som pretekal vtedy, keď som pretekal... Páčil sa mi aj náš Adam Hagara, ktorý sa len tesne nedostal do finále. Má toľko rokov, ako som mal ja na svojich prvých MS! Som ochotný mu poradiť, ak o to bude mať záujem.

Kam smeruje krasokorčuľovanie? Budú aj skoky s piatimi rotáciami?

- Pred 20 rokmi som si nepredstavoval, že štvorité skoky budú také bežné ako sú teraz. Ale viem, že Ilia Milinin, ktorý bol 4. po krátkom programe, už pracuje na štvoritom axli a aspoň na lane mu to ide. Takže teraz nemôžem povedať, že päťnásobné skoky sú totálne nemožné.

Ako často si obúvate korčule?

- Ja som na ľade každý deň na korčuliach, ráno aj poobede. Veľmi zriedka odtrénujem niečo spoza mantinelu. Samozrejme, že aj keď tie korčule mám na sebe, tak ukazujem zverencom to, čo potrebujem, aby urobili. Niekedy si s nimi zakorčuľujem, ale to je všetko. Salto mám od päťdesiatky zakázané.:)