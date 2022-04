Kapitán Puliš, ktorý zariadil rozhodujúci gól Zvolena nad Bystricou: Strašne sme dreli celú sériu!

Bolo to zaslúžené. Presne na tomto odkaze po postupe HKM Zvolen do semifinále Kaufland play-off Tipos extraligy sa zhodli tréner Peter Oremus (51) s kapitánom Radovanom Pulišom (30). Štvrťfinálovú sériu s Banskou Bystricou vyhrali Zvolenčania pomerom 4:1, pričom piaty duel doma v piatok večer zlomili na svoju stranu až v predĺžení po výsledku 3:2.

Rozhodujúci gól v predĺžení pripravil práve kapitán Puliš, ktorý mal leví podiel na postupe svojho tímu. Takto opísal svoju asistenciu na víťazný gól. „Tlačil som sa viackrát do bránky. Vedel som, že bystrickí obrancovia majú už toho viac než dosť. Veril som si, cítil som sa silný na nohách a chcel som to aj zakončovať. Skúšal som to tam dvakrát pretlačiť, našťastie tam prišiel Nick Saracino a dal gól, z čoho sa veľmi teším,“ žiaril po zápase Puliš a jedným dychom dodal. „Dreli sme strašne celú sériu. Na maximum! Postúpili sme zaslúžene.“

Kouč Zvolena Oremus po postupe do semifinále vyzdvihol aj výkon Bystričanov. „Séria s Banskou Bystricou bola náročná. Oba tímy hrali veľmi dobrý hokej. Diváci na štadiónoch si prišli na svoje. Chlapcom na oboch stranách nie je čo vyčítať, pre postup urobili maximum. Mňa teší, že sme súpera zaslúžene zdolali. Banská Bystrica má dobrý mančaft. Stačí si pozrieť ich mená, hrajú fyzický hokej. Hlavne na konci základnej časti to potvrdili, víťazstvo nad nimi je pre nás dôležité,“ zhodnotil Oremus.

TIPOS EXTRALIGA

Štvrťfinále play-off

Zvolen – B. Bystrica 3:2 pp

(konečný stav série 4:1)

Včerajšie zápasy

Poprad – Nitra 1:5 (stav série 3:3)

Košice – Michalovce 2:1 pp (konečný stav série 4:2)