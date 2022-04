Najslávnejšie futbalové derby Trnava - Slovan bez fanúšikov hostí: Bitka trénerov i top hviezd!

Sviatok slovenského futbalu! Najslávnejšie derby Spartak Trnava – Slovan Bratislava (dnes o 17.00 hod., PP Dajto) máva vždy šťavu. Medzi nezmieriteľnými rivalmi, ktorí boli ešte pred jesenným vzájomným zápasom v tabuľke plece pri plece, je momentálne 13-bodový rozdiel. Belasí kráčajú neohrozene k obhajobe prvenstva, zatiaľ čo „bílí andelé“ budú mať čo robiť, aby odrazili nápor dotieravého Ružomberka.

Na Štadióne Antona Malatinského sa schyľuje k bitke top hviezd oboch tímov Martina Škrtela a Vladimíra Weissa, ako aj dvoch najlepších našich trénerov uplynulého roka – víťazného Vladimíra Weissa a druhého Michala Gašparíka. Súperi majú v tomto roku rozdielnu bilanciu.

Kým Trnava stále čaká na prvé víťazstvo, Slovan v šiestich dueloch nenašiel ani jediného premožiteľa. Spartak naposledy vyhral v polovici decembra, belasí utrpeli doteraz jedinú prehru v tomto ligovom ročníku ešte v septembri na ihrisku Ružomberka.

Doteraz zraneniami sužovaná Trnava by konečne potrebovala víťazný impulz. „Veľmi by nás to naštartovalo,“ myslí si tréner Michal Gašparík. „Nepanikárime. Nevyhrávame, no naša hra je v poriadku. Štatistiky i získané dáta nám ukazujú, že sme na tom neraz aj lepšie ako v zápasoch, ktoré sme vyhrali. Je to o tom, že potrebujeme streliť gól. Najlepšie ako prví. Verím, že to dobre dopadne práve so Slovanom.“ Jeho tím môže hnať dopredu neobmedzený počet fanúšikov Spartaka, kým priaznivci hostí majú zákaz účasti pre trest z jesene.

Gašparíka teší, že môže poslať na trávnik silnejšiu zostavu ako predtým. „Takmer kompletne sa nám doliečila obranná formácia. Vracia sa Škrtel s Kóšom, uzdravil sa aj Mikovič. Do tréningového procesu naskočil Vlasko. Otázny je štart Bukatu, chýbať nám bude dlhodobo zranený Boateng a vykartovaný Savvidis.“

Po zdravotných problémoch sa krídelník Weiss dostal do formy. V šiestich tohtoročných stretnutiach skóroval štyrikrát a so siedmimi gólmi je piatym najlepším strelcom ligy. Aj v Trnave sa bude Slovan spoliehať na jeho režisérske i zakončovateľské schopnosti.

Na ihrisku si dobre rozumie s Jaromírom Zmrhalom. „Derby bude o hlave a psychike. Rozhodnúť môže najmenší detail. Môže, ale aj nemusí to byť zápas o jednom góle,“ naznačil pre klubovú stránku český stredopoliar.