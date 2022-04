Maskotom futbalových Majstrovstiev sveta v Katare bude "La'eeb", meno má po arabsky a v preklade to znamená "supertalentovaný hráč". Fanúšikom sa podľa prvotných reakcií na sociálnych sieťach zatiaľ príliš nepáči. La´eeb je navyše prvým maskotom majstrovstiev sveta, ktorý postráda nohami. Čo sa nestretlo s pochopením futbalových nadšencov.

SUU? Did I scare you? I am just the 2022 Fifa WC Mascot. pic.twitter.com/fCzkV7bkyK