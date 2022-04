Kapitán Trnavy Mikovič pred derby so Slovanom: Máme hráčov, ktorí vedia odstaviť Weissa!

Dve najslávnejšie futbalové derby sezóny sa skončili škandálmi. Jesenný duel v Trnave nedohrali pre hromadné bitky fanúšikov. Po odvete na Tehelnom poli zasa jeden z divákov gaunersky urážal stopéra hostí Martina Škrtela (37) a jeho rodinu. Kapitán Spartaka Martin Mikovič (31) pred zajtrajším súbojom verí, že do tretice sa bude hrať len futbal.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Spartak stráca na Slovan 13 bodov. Na titul to nevyzerá...

- Je to dosť veľký rozdiel. Súper odskočil, keďže nám na jar nevyšli zápasy. Na bodové rozdiely sa nepozeráme. Čakám dobrý, vyrovnaný zápas. Dúfam, že so šťastným koncom pre nás.

Idú v derby kalkulácie bokom?

- Zažil som už derby, keď sme boli poslední a Slovan prvý. A na Tehelnom poli sme vyhrali. V týchto dueloch nie je podstatné, kto má aký náskok.

Význam derby Trnava - Slovan môžu pochopiť len hráči znalí našich pomerov. Ste v tomto smere vo výhode?

- Máme v kádri viac Slovákov, ktorí vedia, o čo ide. Je to pre nás malý bonus. Na druhej strane tréner Weiss dokáže psychologicky pripraviť aj legionárov.

Je Spartak v situácii, že sa musí skôr obzerať dozadu ako pred seba?

- Ružomberok začal „šľapať“ a dýcha nám na chrbát. Naposledy však nehral proti nám nič svetoborné. Máme skúsený tím, aby sme si ustrážili naše postavenie.

Škrtel na jar ešte nehral, zranil sa aj druhý stopér Kóša. Nastúpi aspoň jeden z nich?

- Do zápasu sa to môže ešte zmeniť k lepšiemu. Čakáme, čo povedia doktori.

Aký scenár očakávate?

- Strácame veľa bodov, už nie je na čo čakať. Mali by sme hrať otvorenú partiu. Od začiatku aktívny, nátlakový futbal.

Weiss je v solídnej forme. Hrozí od neho najväčšie nebezpečenstvo?

- Do repre prestávky bol v extrémnej forme. Zápasy prakticky rozhodoval sám. Je to ťahúň mužstva, pravý líder. Máme hráčov, ktorí nie sú zákerní, ale vedia pritvrdiť a odstaviť ho.

Ste radi, že nehrá na vašej ľavej strane?

- On máva na ihrisku veľkú voľnosť. Raz je pri pravom obrancovi, o chvíľu na opačnej strane. Musíme si na neho dávať pozor, lebo individuálne je veľmi nebezpečný.

Naposledy ste uhrali na Tehelnom poli remízu 0:0. Povzbudenie pred zajtrajškom?

- Posledný zápas nebol herne najlepší, no udržali sme nulu, čo sa tam málokomu podarí. Slovan vie, že proti Trnave sa nehrá ľahko. V našom obrannom bloku je ťažké vytvoriť si šance.

Na derby môže prísť neobmedzený počet trnavských fanúšikov, z tábora Slovana ani jeden pre trest z jesene.

- Škoda incidentu, po ktorom prišiel tento zákaz. Ja by som si želal v derby aj fanúšikov hostí. I pre tých našich by to bola správna hecovačka.