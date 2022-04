Manchester United si poistil služby hviezdneho Portugalca: Nová zmluva pre obľúbenca fanúšikov

Anglický futbalový klub Manchester United podpísal zmluvu s portugalským záložníkom Brunom Fernandesom. 27-ročný ofenzívny stredopoliar by mal pokračovať v tíme "červených diablov" do roku 2026. Navyše bude zarábať ešte viac ako doteraz.

Portugalec je zo zmluvy naozaj šťastný, mala by platiť do roku 2026. "Od chvíle, kedy som sa dostal do Manchestru Unided, mám s klubom ako aj s úžasnými fanúšikmi výborný vzťah. Od malička som fandil tomuto klubu a sníval som o tom, že sa sem raz dostanem," povedal pre klubový web.

"Sen sa stal realitou a je pre mňa česť hrať v jeho farbách. Stále je skvelé nastupovať pred fanúšikmi na Old Trafford," pokračoval hviezdny Portugalec.

"Som hrdý na dres, ktorý obliekam," uviedol Fernandes. "V posledných rokoch som tu zažil veľa skvelých okamihov, ale to najlepšie len príde," dúfa miláčik fanúšikov "červených diablov".

Fernandesov plat by sa mal vyšplhať na hranicu 240 tisíc libier za týždeň, čo je dvakrát viac ako zarábal doteraz.