Futbalová legenda Dynama Kyjev a ukrajinskej reprezentácie: Do jeho domu vtrhli Rusi a obsadili ho!

Mal z pekla šťastie! Do domu bývalého futbalistu Vladislava Vaščuka (47) v Hostomeli vtrhli ruskí okupanti a obsadili ho. Legendu Dynama Kyjev a ukrajinskej reprezentácie delili iba hodiny od toho, aby sa zákerným agresorom pozerala priamo do očí.

Po boxerovi Oleksandrovi Usykovi (35), ktorý odišiel do Prahy, je tak ďalším známym športovcom, do ktorého príbytku sa „nasáčkovali“ Putinovi zabijaci.

Vaščuk si nemyslel, že invázia bude mať také fatálne následky. So svojimi dvoma deťmi preto ostal v meste. Viac ako dva týždne sa skrývali v pivnici bez jedla a vody. Potom sa im podarilo ujsť. „Tri dni po tom, čo sme odišli humanitárnym koridorom, prišli do môjho domu na priateľskú návštevu ‚osloboditelia‘. Na dvor mi priviezli dva ruské obrnené transportéry,“ prezradil na svojom facebooku.

Bývalý obranca, ktorý strávil v Dyname Kyjev 13 rokov kariéry, nepomýšľal na vstup do domobrany. A to ani napriek tomu, že v minulosti už zbrane v rukách držal. „Dlhé roky sme so súdruhmi bránili česť Ukrajiny na futbalových ihriskách. Teraz naša armáda chráni mňa a všetkých Ukrajincov pred takzvanými osloboditeľmi. Na moju krajinu padajú bomby a rakety. Jediné, od čoho som bol oslobodený, boli ilúzie, že Putin je príčetný človek.“

Účastník majstrovstiev sveta 2006 a 63-násobný reprezentant je presvedčený o víťazstve ukrajinského národa a porážke okupantov. „Neprišli sem vyjednávať. Máme len jedno želanie, aby naša armáda čo najrýchlejšie očistila našu vlasť od tohto zla. Aby tí, ktorí sem prišli len zabíjať a rabovať, boli zničení a naša krajina oslobodená,“ želá si Vaščuk.

Vo svojom statuse ďakuje statočným ukrajinským vojakom i odvážnemu prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ktorému vyjadril obdiv a podporu. „Ďakujem všetkým, ktorí momentálne pracujú pre dobro našej krajiny, ktorí nezutekali a nezradili a každým dňom približujú tak dlhoočakávaný mier. S..ť na tých, ktorí k nám prišli bojovať a zabíjať! Putin, choď do pekla! Naša vec je správna. Vyhráme!“