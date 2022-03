Futbalistky mali husiu kožu: Na El Clásico padol svetový rekord v počte fanúšikov

Rekordná návšteva 91.553 ľudí sledovala stredajšie stretnutie medzi futbalistkami FC Barcelona a Realu Madrid na štadióne Camp Nou. Domáce hráčky zvíťazili v odvete štvrťfinále Ligy majstrov 5:2 a súhrnným skóre 8:3 postúpili do nasledujúcej fázy.

Barcelona vs. Real Madrid set the world record for attendance at a women's football game.



91,553 in the Camp Nou 👏



pic.twitter.com/A8gNzIbAe0