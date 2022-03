Kontroverzný Kyrgios opäť vyvádzal ako zmyslov zbavený: Nadávky na rozhodcu a rozmlátená raketa

Austrálský tenista Nick Kyrgios (26) sa opäť postaral o veľkú kontroverziu. Na turnaji v Miami sa nevyberavým spôsobom pustil do rozhodcu Carlosa Bernardesa, ktorého priamo na dvorci označil za úplného klauna. Celý dlhotrvajúci incident vyvrcholil vzatím gemu pri vlastnom podaní a nepodaním ruky na konci zápasu.

Medzi Kyrgiosom a Bernardesom to iskrilo hneď od začiatku duelu. Austrálčan sa sťažoval na rýchlosť kurtu a následne na zvuky z rozhodcovej vysielačky počas výmien. „Na jednom z najväčších turnajov nie ste schopný robiť si svoju prácu. Prečo tá vysielačka nie je vypnutá? Je to naozaj trápne. Skutočne by ma zaujímalo, čo s vami je, veď ani divákom sa to nepáči," oprel sa kontroverzný tenista do skúseného Carlosa Bernardesa.

K ďalšej roztržke prišlo na konci prvého setu v tajbrejku. Kyrgios známemu na tribúne povedal, že zápas by dokázal on sám viesť lepšie, čo započul aj umpirový rozhodca a potrestal ho stratou jedného bodu. „Čo je na tom akože nešportové? Doneste mi tu niekoho a ja vám predvediem, čo je nešportové správanie," vykričal sa a následne rozmlátil raketu.

Preslávený búrlivák bol za toto správanie „odmenený" stratou úvodného gemu v druhom sete, ktorý mal navyše začínať on. Sinner sa tejto získanej výhody chopil najlepším možným spôsobom a po výhre 7:6, 6:3 postúpil do štvrťfinále.

Po odohramí poslednej loptičky Kyrgios odmietol Bernardesovi podať ruku. „Si úplný klaun," vyštekol a odišiel do šatne. K celému incidentu sa následne vyjadril aj na po zápase. „Myslím, že som si trest nezaslúžil," povedal pre agentútu Reuters a rozhorčene pokračoval, „neurobil som nič, za čo by som mohol dostať pokutu. Naopak rozhodca predviedol otrasný výkon, ale nič mu za to nehrozí, on nedostane žiadny trest."