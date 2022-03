Správanie, ktoré vo futbale nemá čo robiť: Egypt podal oficiálnu sťažnosť na senegalských „fanúšikov"

Cestou na štadión Stade Me Abdoulaye Wade v senegalskom meste Diamniadio ho údajne zasiahli kamene a fľaše, došlo k rozbitiu okien a zraneniam. Kapitán hostí Mohamed Salah čelil rasistickým urážkam a v jedenástkovom rozstrele naňho a spoluhráčov mierili zelené lasery.

Egypt prehral v Senegale 0:1 v riadnom hracom čase i predĺžení po tom, ako v domácom prvom stretnutí uspel rovnakým pomerom. V rozstrele zlyhali traja jeho strelci vrátane Salaha v úvodnej sérii. EFA zverejnila aj fotografiu z hľadiska, na ktorej je urážlivý transparent na adresu Salaha. „Podali sme oficiálnu sťažnosť proti Senegalu za útoky a rasistické nápisy. K dokumentom sme priložili fotografie a videá," uviedla EFA v stanovisku, ktoré podľa egyptských médií zaslala Africkej futbalovej konfederácii (CAF) aj Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA).

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.



Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu