Slovan Bratislava spustil program Belasé srdce: Cieľom je pomáhať v každej oblasti života

Charitatívne aktivity futbalového Slovana Bratislava od stredy spája nový program Belasé srdce. Činnosť občianskeho združenia bude pod kontrolou predstaviteľov klubu, pričom okrem pokračovania v už rozbehnutých projektoch sa bude OZ venovať napríklad aj oblasti ochrany životného prostredia.

„OZ Belasé srdce by malo vytvoriť pomyslenú strechu pre všetky naše charitatívne projekty a projekty spoločenskej zodpovednosti. V minulosti sme sa v nich veľmi aktívne angažovali a radi by sme v tom pokračovali naďalej," uviedol na tlačovej konferencii k oficiálnemu spusteniu programu na bratislavskom Tehelnom poli predseda Belasého srdca Ivan Kmotrík mladší.

Zámerom projektu je podporiť subjekty v rôznych oblastiach spoločenského života, pričom financie na jeho naplnenie bude čerpať najmä z príjmov futbalového klubu. Konkrétnymi zdrojmi sú napríklad permanentné vstupenky, pričom z každej poputuje na jeho činnosť 5 eur, tak isto, ako z príjmov od sponzorov či predaja suvenírov. Návštevníci zápasov budú môcť tiež prispieť priamo pri príchode na stretnutia Slovana.

Bratislavský klub už v minulosti finančne i materiálne pomohol OZ Deťom pre život, OZ Hypotonik či OZ Mikádo. Okrem pomoci má nový program aj ďalšiu líniu, ktorou je vedenie detí k športu a futbalu. Podľa manažéra projektu Stanislava Kramariča dlhodobo klesá záujem detí o šport a čas venovaný v školách telesnej výchove. Krokom k zmene je okrem iného venovanie ZŠ na celom Slovensku 1000 voľných vstupeniek na každý zápas a 5000 vstupeniek na vybrané stretnutia. Vedenie najúspešnejšieho slovenského klubu tak nadväzuje na edukačno-voľnočasový projekt Mladý Slovanista, ktorý v roku 2012 výrazne zvýšil počet detí pri náboroch do klubu.

„Tento program ma veľmi zaujal a som rád, že môžem byť jeho súčasťou. Slovan ako najlepšia značka na Slovensku má určitú zodpovednosť voči svojmu okoliu," uviedol Ján Švehlík, podpredseda Belasého srdca, klubová legenda a majster Európy z roku 1976. Na aktivitách programu by mali participovať všetci členovia klubu. „Okrem hráčov áčka by sme chceli do činnosti zapojiť aj akadémiu. Chceme, aby to nebolo o dvoch hráčoch, ale o celom klube. Ak ukážeme silu a zomknutosť zvnútra, bude nás tak vnímať aj naše okolie," dodal Kramarič.

Slovan momentálne s prehľadom vedie skupinu o titul najvyššej slovenskej súťaže a mieri tak za účasťou v kvalifikácii prestížnej Ligy majstrov. Na začiatku apríla ho navyše čaká semifinále Slovenského pohára proti Trenčínu.