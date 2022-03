Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate sa po prípravnom stretnutí proti Pobrežiu Slonoviny zastal obrancu Harryho Maguirea (29), ktorý je terčom fanúšikovskej kritiky za svoje výkony v Premier League. Bučanie divákov na hráča Manchestru United označil za smiešne.

„Nerozumiem tomu, ako to niekomu pomôže. Buď sme všetci na jednej lodi, alebo nie," vyjadril sa Southgate po zápase pre agentúru Reuters. „Myslím, že keby ste sa niektorých tých ľudí spýtali, prečo to robia, neboli by sami schopní odpovedať," zamyslel sa ďalej kouč Albionu.

Podporu skúsenému zadákovi vyjadril prostredníctvom sociálnej siete Twitter aj jeho mladší spoluhráč. „Tí, čo na neho bučali, sú totálnou hanbou. Stojte za svojimi hráči. Čaká nás ďalší veľký turnaj," poriadne sa rozhorčil.