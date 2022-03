Eriksenov comeback pokračuje: Dal gól na mieste,kde čelil smrti

Superhrdina! Aj tento prívlastok dostal dánsky futbalista Christian Eriksen (30), ktorý zažil gólový a víťazný návrat na štadión Parken v Kodani, kde ho 12. júna

Naozaj je obdivuhodné, čo tento sympaťák dokázal! Eriksenovi po júnovom zlyhaní srdca lekári voperovali kardioverter-defibrilátor, pre ktorý ho zo svojho kádra vyradil jeho zamestnávateľ Inter Miláno, lebo v Serie A s ním futbalista hrať nemôže, a záložník, ktorý bojoval o život, sa vrátil k futbalu. Nielen k takému pre radosť, ale k profesionálnemu!

A to v drese anglického Brentfordu, za ktorý koncom februára odohral prvý súťažný zápas po kolapse. Teraz sa vo veľkom štýle vrátil aj do reprezentácie, a to hneď dvoma gólmi.

Skóroval totiž už v sobotu pri prehre Dánov 2:4 s Holandskom v amsterdamskej aréne Johana Cruyffa, kde v drese Ajaxu začal kariéru. „Bol to pre mňa naozaj výnimočný zápas...“ prezradil Eriksen po zápase a dodal jedno želanie: „Teším sa, že po tomto zápase sa skončia všetky tie veci okolo.“ Verme, že toto želanie sa mu splní, ten kolaps chce aj on dostať z hlavy.