Hantuchová sa ostro pustila do Azarenkovej: Absolútne neúctivé správanie!

V zápase proti talentovanej 16-ročnej Češke Linde Fruhvirtovej za stavu 2:6 a 0:3 povedala, že už nemá zmysel pokračovať, zbalila si veci a bezdôvodne odišla z kurtu.

Bieloruská siréna sa po incidente ospravedlnila a povedala, že si od tenisu na istý čas musí oddýchnuť. Konanie 16. hráčky svetového rebríčka WTA však vyvolalo v tenisovom svete obrosvký rozruch a množstvo kritických ohlasov. Negatívne zareagovala aj naša legendárna Daniela Hantuchová, ktorá Azarenkovej poriadne naložila.

„Je to absolútne neúctivé voči divákom, rozhodkyni aj Linde Fruhvirtovej. Spôsob, akým ukončila zápas, je naozaj veľmi nešťastný. Najneúctivejšie na tom je, ako odišla z kurtu bez toho, aby skutočne uviedla dôvod," cituje rodáčku spod Tatier švajčiarsky denník Blick.

This is really disappointing from Azarenka. Leaves the court out of nowhere, no explanation. She was being outplayed by Fruhvirtova, and the young Czech deserved more respect and the right to win that match on her own terms.pic.twitter.com/yu2Ne1mSqB#MiamiOpen #WTA #Tennis