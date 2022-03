HC Slovan smeruje za postupom do semifinále, Prešovčania chcú dosiahnuť aspoň jeden triumf

Víťaz základnej časti hokejovej extraligy HC Slovan Bratislava je už len krok od postupu do semifinále play-off. "Belasí" vo štvrťfinálovej sérii proti Prešovu uspeli aj v treťom súboji, po dvoch domácich triumfoch si pripísali víťazstvo aj u súpera, tentokrát 3:2 po predĺžení.

Autorom víťazného zásahu hostí bol útočník Tomáš Matoušek v šiestej minúte extra času. "Stál som pred bránkou a videl som tam dorážať puk Kytnára. Ja som sa dotkol puku možno aj vo chvíli, keď už bol za bránkovou čiarou. To je ale jedno, podstatné je, že tam prepadol," komentoval situáciu autor víťazného zásahu podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Šarišania v utorok doma viedli 1:2 a v tretej tretine sa im podarilo zmazať jednogólové manko súpera. "Je to veľká škoda. Odohrali sme dobrý zápas, dotiahli sme to do predĺženia, ale nedotiahli sme to do konca. Mali sme tam presilovú hru a aj sme vyhrali buly, ale potom som urobil chybu v strednom pásme, nedokázali sme vyviezť puk do bezpečia a napokon tam padol taký blbý gól," zhodnotil český útočník prešovského tímu Albert Michnáč a prezradil, že Prešov chce v sérii so Slovanom dosiahnuť aspoň jedno víťazstvo:

"Pred takýmto publikom sa zápasy nevypúšťajú. Neskladáme hlavy a zápasy proti Slovanu berieme aj prestížne. Chceme ich zdolať a verím, že sa to podarí."

V inom utorkovom súboji triumfovali hráči Zvolena na banskobystrickom ľade nad domácimi 2:1 a rovnako vedú aj v sérii hranej na štyri víťazstvá. "Bol to kvalitný zápas a fyzicky veľmi náročný. Bojovalo sa o každý puk. Obetavosť tímu a túžba po víťazstve sa prejavilo a náskok sme si udržali," povedal na margo duelu pod Urpínom asistent hosťujúceho trénera Andrej Kmeč vo videu na klubovom webe.

Kapitán zvolenského tímu Radovan Puliš bol po treťom súboji série spokojný. "Zvíťazili sme a môžeme byť pozitívne naladení. Je to však ťažká séria, hrá sa tvrdo a rozhodujú maličkosti. Brankári chytajú výborne a dali sme o gól viac, preto sme uspeli," poznamenal.

Štvrté stretnutia oboch spomenutých sérií sú na programe už v stredu, v Prešove sa začne o 18.00 h a v Banskej Bystrici o 30 minút neskôr.