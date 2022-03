Ronaldo sa teší na jubilejný svetový šampionát, tréner Santos sníva o trofeji: Poliak Lewandowski posiela krásny odkaz

Portugalskí futbaloví reprezentanti si šiestykrát za sebou zahrajú na MS. Vo finále európskej baráže prekazili sen Severných Macedóncov o historickom postupe do Kataru.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po dvoch góloch Bruna Fernandesa zvíťazili v Porte 2:0 a líder tímu Cristiano Ronaldo sa tak môže tešiť na piaty svetový šampionát.

Najlepší reprezentačný strelec v histórii si pred zápasom vôbec nepripúšťal, že by sa mohol zopakovať scenár zo semifinále baráže, v ktorom Macedónci senzačne vyradili Talianov. "Bol som presvedčený o tom, že kvalita je na našej strane. Teší ma, že sme splnili stanovený cieľ a zaslúžene sme postúpili na jesenný šampionát v Katare," uviedol Ronaldo na svojom instagrame.

Portugalcov posadila na koňa hrúbka hosťujúceho kapitána Stefana Ristovskeho. Jeho riskantnú spätnú prihrávku zachytil v 32. minúte Fernandes, vymenil si loptu s Ronaldom a po lahôdkovej "jasličkovej" prihrávke od kapitána prestrelil brankára Stoleho Dimitrievskeho - 1:0. Aj po prestávke absentovala v hre domácich ľahkosť, lenže mali "nahrané" a tak im stačilo vyčkávať na chybu súpera.

V 65. minúte vniesol pokoj do ich radov Fernandes, ktorý z prvej usmernil do bránky center Diega Jotu - 2:0. "Toto víťazstvo je pre nás špeciálne, pretože nám zaručilo postup do Kataru. Určite budeme na neho ešte dlho spomínať. Portugalsko odohralo aj lepšie zápasy, podstatný je však konečný výsledok," zdôraznil pre akreditované médiá Fernandes.

Tréner Portugalcov Fernando Santos označil postup na MS 2022 za dielo celého kolektívu. "Mužstvo ukázalo správny prístup. Hráči bojovali jeden za druhého, bol to fantastický kolektívny výkon. Víťazstvo sme si zaslúžili. Teraz snívam o zisku tretej veľkej trofeje. Na poste portugalského reprezentačného trénera som zažil oslavy triumfu na ME i v Lige národov, bolo by skvelé vyhrať i MS."

V Katare nebudú chýbať ani Poliaci, ktorí si v Chorzówe poradili so Švédskom 2:0. Krátko po prestávke otvoril skóre z pokutového kopu Robert Lewandowski. Švédi mohli onedlho vyrovnať, Wojciech Szczesny sa však vrhol do strely Emila Forsberga a predviedol kľúčový zákrok stretnutia. V 73. minúte poľskí fanúšikovia "explodovali" druhýkrát, keď Piotr Zielinski potrestal chybu Marcusa Danielsona a prestrelil bezmocného Robina Olsena.

"Chceli sme sa rehabilitovať za nevydarené vystúpenie na EURO 2020, kde sme nepostúpili zo základnej skupiny. Aj vďaka našim skvelým fanúšikom sa nám to podarilo. Všetci hráči siahli na dno síl. Ak bojujete až do konca a veríte v úspech, nič nie je nemožné. V Katare chceme zanechať dobrý dojem," povedal Lewandowski pre uefa.com.