Černák a Chára brali víťazstva, Nelson napodobnil Žigmunda Pálffyho

Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NHL nad Carolinou 4:3 po predĺžení.

O triumfe "bleskov" rozhodol v extračase Steven Stamkos. Černák odohral vyše 22 minút a pripísal si dve mínusky. Do štatistík kanadského bodovania sa nezapísal už 18 zápasov, naposledy sa mu to podarilo 13. januára.

Lightning trikrát v zápase prehrávali, ale zakaždým náskok hostí vyrovnali a napokon v predĺžení rozhodol v presilovke Stamkos svojim 30. gólom v sezóne. Kapitán “bleskov” po prihrávke Nikitu Kučerova prekonal Anttiho Raantu strelou švihom spomedzi kruhov. “Milujem, keď dáme gól v predĺžení. Je to ako blesk, ktorý naozaj pocítite,” povedal pre nhl.com tréner Tampy Jon Cooper. Stamkos pridal ku gólu aj dve asistencie, Brayden Point mal bilanciu 1+1 a Kučerov si pripísal tri gólové nahrávky. Stamkos dosiahol na 30 gólovú métu siedmykrát, čím prekonal doterajší klubový rekord Martina St. Louisa.

Súčasného trénera Montrealu prekonal Stamkos aj v počte gólov v predĺžení, tento bol jeho jedenásty. Tampa vyhrala tretí zápas za sebou a drží si druhé miesto v Atlantickej divízii. Na vedúcu Floridu stráca šesť bodov, pred Torontom má jednobodový náskok. Góly Hurricanes strelili Nino Niederreiter, Seth Jarvis a Sebastian Aho, ktorý sa takisto dostal na hranicu 30 presných zásahov.

Hráči Caroliny hrali dva zápasy za dva dni, v noci na pondelok vyhrali vo Washingtone 6:1. “Od prvého striedania bolo vidieť, že nám chýba para. Chalani sa snažili, ale boli sme všade pomalší. Napriek tomu sme mohli vyhrať, ‘Raants’ nás držal v hre,” povedal tréner “Canes” Rod Brind’Amour. Carolina je na čele Metropolitnej divízie s päťbodovým náskokom pred NY Rangers.

New York Islanders zvíťazili na ľade Columbusu 4:3. Slovenský obranca hostí Zdeno Chára odohral vyše 20 minút a do štatistík si zapísal jednu strelu na bránku aj dva plusové body. Za "ostrovanov" strelil Brock Nelson 32. gól v sezóne, čím si vytvoril kariérne maximum a skóroval v štvrtom zápase za sebou. Bol to jeho jubilejný 200. gól v kariére. Od 17. februára dal 17 gólov v 22 zápasoch. Tridsaťročný center strelil v marci 13 gólov, čo naposledy v drese Islanders dokázal v roku 1996 bývalý slovenský útočník Žigmund Pálffy. “Brock potvrdil, že má výbornú formu. Prvé dve formácie boli v posledných desiatich zápasoch veľmi dobré,” povedal tréner “ostrovanov” Barry Trotz.

V bránke chytal spoľahlivo Semjon Varlamov (42 zákrokov), Anders Lee a Mathew Barzal si pripísali po dve asistencie. “Ostrovania” prehrávali 0:1, ale štyrmi gólmi za sebou strhli vedenie na svoju stranu. Blue Jackets už len znížili na rozdiel jedného gólu a pripísali si štvrtú prehru za sebou. Dva góly Columbusu strelil obranca Vladislav Gavrikov, Patrik Laine mal dve asistencie. “Z gólov mám radosť, ale mal by som väčšiu keby sme vyhrali. Mali sme dosť šancí na vyrovnanie,” povedal Gavrikov. Blues Jackets chýbali pre COVID-19 tréner Brad Larsen aj jeho asistent Steve McCarthy. Tím viedol ďalší z asistentov Pascal Vincent.

Minnesota na domácom ľade zdolala Philadelphiu 4:1 a ťahá sériu siedmich víťazstiev. Druhé víťazstvo v druhom štarte v drese Wild vychytal Marc-Andre Fleury, ktorý chytil 32 striel. Vo štvrtom zápase za sebou sa medzi strelcov zapísal Kirill Kaprizov, ktorý dal svoj 37. gól v sezóne, Joel Eriksson Ek a Frederick Gaudreau mali bilanciu 0+2. Minnesota je v Centrálnej divízii druhá o štyri body za Nashvillom. Flyers prehrali tretí zápas za sebou a prišli už aj o teoretickú šancu postúpiť do bojov o Stanley Cup. “Tímy ako Philadelphia, ktoré už nebojujú o play off sú nebezpečné, pretože môžu hrať uvoľnene. K takýmto zápasom treba pristúpiť zodpovedne a nič nepodceniť,” povedal Gaudreau.

Desať gólov padlo v Bostone, kde Toronto vyhralo 6:4 a upevnilo si tretie miesto v Atlantickej divízii. Auston Matthews strelil 49. gól v sezóne a osamostatnil sa na čele tabuľky strelcov, keď má o jeden presný zásah viac ako Leon Draisaitl z Edmontonu.

Obranca Morgan Rielly pridal ku gólu aj asistenciu, už v prvej tretine musel pre zranenie slabín striedať brankár Petr Mrázek. Duel dochytal Erik Källgren, ktorý zaznamenal 23 zásahov. Toronto viedlo v závere druhej tretiny 6:1, domáci hokejisti rozbehli stíhaciu jazdu, ale podarilo sa im už len znížiť na rozdiel dvoch gólov. “Bol to kompletný výkon. Síce sme dostali ešte v závere dva góly, ale dobrou hrou sme im viac nedovolili. Mali sme to pod kontrolou,” povedal tréner “javorových listov” Sheldon Keefe. Za Boston mal bilanciu 1+1 český útočník David Pastrňák, ktorý potvrdil dobrú formu. “Neboli sme pripravení hrať, čomu nerozumiem. Pri takomto výkone potrebujete, aby vás podržal brankár, ale ani to sa nestalo,” uviedol kormídelník Bruins Bruce Cassidy.

Jonathan Huberdeau strelil pri víťazstve Floridy nad Montrealom 7:4 dva góly a 70. asistenciou v sezóne vyrovnal rekord NHL spomedzi ľavých krídel. Huberdeau asistoval pri góle Aleksandra Barkova do prázdnej bránky a vyrovnal zápis Joea Juneaua z Bostonu Bruins zo sezóny 1992/1993. Bola to zároveň jubilejná 400. asistencia Huberdeaua a s 93 bodmi si vytvoril kariérne maximum. “Je to skvelé, špeciálne proti Montrealu. Mám tam veľkú časť rodiny a množstvo kamarátov. Tešia ma míľniky, ale hlavne mám radosť z víťazstiev,” povedal 28-ročný Kanaďan, ktorý v úvode tretej tretiny zlomil nerozhodný stav 4:4. Panthers strelili v tejto sezóne 265 gólov a vylepšili svoj rekord zo sezóny 2018-19.

Výsledky:

Boston - Toronto 4:6

Góly: 6. Pastrňák (Bergeron, McAvoy), 39. DeBrusk (McAvoy, B. Marchand), 54. Lazar (Clifton, T. Nosek), 58. T. Hall (Forbort, Pastrňák) – 6. Blackwell (Spezza), 10. Rielly (W. Nylander, Tavares), 19. Kerfoot, 29. Marner (Matthews, Bunting), 36. Matthews (Marner, Rielly), 37. Kämpf (Rielly, Kerfoot)

Columbus - NY Islanders 3:4

Góly: 8. Gavrikov (Laine, Peeke), 34. Gavrikov (J. Voráček, Laine), 45. O. Bjorkstrand – 12. Nelson (A. Lee, Barzal), 16. Bailey (Pageau), 24. Beauvillier (Nelson, A. Lee), 30. Parise (Dobson, Barzal)

Pittsburgh - NY Rangers 2:3

Góly: 15. Boyle (Dumoulin, Letang), 51. Crosby (Malkin, Letang) – 34. Vatrano (Zibanejad, Kreider), 38. B. Schneider (Panarin, Copp), 42. Kreider (A. Fox, Panarin)

Florida - Montreal 7:4

Góly: 17. Huberdeau (Luostarinen), 18. Lomberg (J. Thornton), 23. S. Bennett (Chiarot), 28. Lomberg (Barkov, Verhaeghe), 42. Huberdeau (S. Bennett, Lomberg), 55. Marchment (S. Bennett, S. Reinhart), 58. Barkov (Huberdeau, Giroux) – 3. Ch. Wideman (J. Ylönen, Dauphin), 37. Edmundson (Suzuki, Byron), 37. Dauphin (M. Perreault, Ch. Wideman), 39. Dvorak (R. Pitlick, D. Savard)

Tampa Bay - Carolina 4:3 pp

Góly: 21. Killorn (Kučerov, B. Point), 30. Hedman (Cirelli, Stamkos), 47. B. Point (Stamkos, Kučerov), 61. Stamkos (Kučerov, Cirelli) – 8. Niederreiter (J. Staal, Cole), 29. Jarvis (T. Teräväinen), 37. Aho (A. DeAngelo, Jarvis)

Minnesota - Philadelphia 4:1

Góly: 15. Dumba (Boldy, F. Gaudreau), 17. Kaprizov (Spurgeon, J. Eriksson Ek), 22. Greenway (J. Eriksson Ek, M. Foligno), 39. K. Fiala (D. Kulikov, F. Gaudreau) – 45. Frost

Nashville - Ottawa 4:1

Góly: 20. McCarron (Ekholm, A. Carrier), 39. McCarron (Ekholm, Cousins), 51. Jeannot (Trenin, Ekholm), 60. Mikael Granlund (F. Forsberg, A. Carrier) – 5. B. Tkachuk (Stützle, Norris)

Calgary - Colorado 1:2

Góly: 30. Toffoli (R. Andersson, M. Tkachuk) – 34. Ničuškin (Makar, D. Toews), 51. Ničuškin (Rantanen, D. Toews)

Anaheim - Dallas 2:3

Góly: 24. D. Grant (Zegras, Shattenkirk), 30. T. Terry (D. Grant, Zegras) – 15. Faksa (Glendening, M. Raffl), 49. Hintz (J. Robertson), 53. Peterson (J. Klingberg)