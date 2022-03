Slováci odohrali prípravný duel s Fínskom: Jirka s prvým reprezentačným gólom

Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v utorkovom prípravnom zápase v španielskej Murcii nad Fínskom 2:0. V 38. minúte otvoril skóre Ondrej Duda, po prestávke spečatil triumf zverencov Štefana Tarkoviča premiérovým gólom v národnom tíme Erik Jirka.

Prvý štart si pripísala dvojica brankárov Dominik Holec a František Plach, obaja odchytali po polčase. Vo štvrtom vzájomnom meraní síl so Suomi dosiahli Slováci tretie víťazstvo, raz sa zrodila remíza.

Duel s Fínmi bol pre nich druhý prípravný v marcovom asociačnom termíne, minulý piatok podľahli v Osle domácim Nórom 0:2. Najbližšie budú Slováci v akcii začiatkom júna v C-divízii Ligy národov.

prípravný zápas

Murcia

Fínsko - Slovensko 0:2 (0:1)

Góly: 38. Duda, 72. Jirka. ŽK: Holúbek, Bero, Herc (všetci SR), rozhodoval: Eskas (Nór.)

Fínsko: Hrádecký - Alho (85. Ylitolva), Ivanov, Väisänen, Uronen - Lod (46. Nissilä), Lingman (67. Schüller), Kamara, Hostikka - Pohjanpalo (67. Pukki), Forss (85. Källman)

SR: Holec (46. Plach) - Sekulič, Škriniar, Hancko (46. Šatka), Holúbek (67. De Marco) - Lobotka - Jirka, Duda (85. Strelec), Bero (67. Herc), Haraslín - Almási (46. Boženík)

Slovenský kouč spravil v porovnaní s nevydareným zápasom v Nórsku päť zmien v základnej zostave. Medzi žrďami dostal šancu debutant Holec, na Fínov vyrukovali Slováci aj so Sekuličom, Holúbkom, Jirkom a Berom s jasným zámerom - predviesť sa v lepšom svetle ako v piatok. Boli to však Fíni, ktorí od začiatku pôsobili živším dojmom. V 4. minúte sa prvýkrát priblížili k Holecovej bránke, ale Forss mal vychýlenú mušku. Po štvrťhodine dostal ten istý hráč dobrú loptu do behu, ale Hancko odvrátil na roh. Hráčom slovenského tímu pri výstavbe útočných akcií často chýbala presnosť. V 22. minúte Haraslínov center odvrátili Fíni iba k Berovi, no ten z hranice šestnástky netrafil bránku.

Bezgólové skóre nezmenil na opačnej strane Lod, ktorý po chybe Holúbka razantnou strelou tesne minul ľavú žrď. V 38. minúte sa Slovákom podarilo otvoriť skóre po jednoduchej kolmej akcii. Odštartovala u Hancka, pokračovala po osi ihriska cez Bera až k Dudovi, ktorý si pred pokutovým územím ešte vylepšil pozíciu a nechytateľnou strelou vymietol ľavý horný roh bránky - 0:1. V závere úvodnej 45-minútovky Škriniar zblokoval volej Forssa.

Do druhého polčasu vybehli v slovenskom tíme na trávnik traja noví hráči - brankár Plach a do poľa Šatka s Boženíkom. Fíni siahli po jednej zmene. V 54. minúte sa Haraslín na ľavom krídle šikovne zbavil protihráča a po jeho centri sa načahoval za loptou Boženík, no do zakončenia sa nedostal a neuspel ani s následným pokusom o pätičku. Po hodine hry si Ivanov po Dudovom centri takmer strelil vlastný gól, Fíni však prežili túto situáciu a aj následný roh bez ujmy. Slovákov bolo po prestávke vidieť viac ako v prvom dejstve, ich hra spĺňala prísnejšie kritériá.

Fíni už neboli vpredu takí nebezpeční, museli sa viac brániť. V 72. minúte neustrážili Jirku, ktorý si vytvoril priestor a s prispením žrde zvýšil náskok svojho tímu - 0:2. Fínom nepomohol ani príchod ich najväčšej hviezdy Pukkiho, Slováci ho do šance nepustili a s prehľadom doviedli zápas do víťazného konca. V závere ešte mohol prikrášliť ich triumf striedajúci Strelec, z priameho kopu spoza šestnástky však poslal loptu nad bránku.