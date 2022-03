Kvalifikácia na EURO U21: Slovenskí mladíci podali proti Španielsku sympatický výkon!

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v utorňajšom domácom stretnutí kvalifikácie ME 2023 so španielskymi rovesníkmi 2:3.

V Žiline im tesne nestačili góly Jána Bernáta z jedenástky a Sebastiána Nebylu. Slováci majú po ôsmich dueloch na konte dvanásť bodov a najbližšie nastúpia 3. júna na Malte. O štyri dni neskôr mali hrať proti Rusku, to však Európska futbalová únia (UEFA) dočasne suspendovala za inváziu na Ukrajinu. Španielsko je suverénne na čele tabuľky so ziskom 21 bodov. kvalifikácia ME 2023 futbalistov do 21 rokov - C-skupina:

Slovensko - Španielsko 2:3 (1:1)

Góly: 38. Bernát (z 11 m), 90.+1 Nebyla - 4. Gil, 66. S. Gomez, 81. Navarro. ŽK: Trusa, Šviderský, Bernát - Gil, Miranda. Rozhodovali: Jäger - Weiss, Šabanovič (všetci Rak.), 3024 divákov Slovensko: Belko - Suľa, Nemčík, Obert, Vojtko - Lichý, Šviderský (81. Nebyla) - Kaprálik (82. Slebodník), Bernát (74. Kadák), Iľko (62. Galčík) - Trusa (62. Bobček) Španielsko: Garcia - V. Gomez, Frances (51. Chust), Pacheco, Miranda (46. Sanchez) - Rodri (70. Navarro), Blanco, Nico (46. Turrientes) - S. Gomez, Ruiz, Gil (82. Riquelme) Španieli pricestovali v úlohe favorita a tú začali plniť už vo 4. minúte, keď Gil prešiel do šestnástky a krížnou tečovanou strelou prekonal Belka. Zakrátko mali hostia ďalšiu veľkú príležitosť, po rohovom kope sa lopta poodrážala smerom na bránku, ale pred čiarou ju stihol vykopnúť Lichý. O chvíľu neskôr vyslal výstavnú technickú strelu Rodri a bezmocný Belko sledoval, ako trafila len spojnicu. Až potom sa osmelili aj Slováci, využili chybu súpera na polovici ihriska a Kaprálik vbehol z pravej strany do šestnástky, s jeho zakončením si poradil brankár Garcia. Domáci zistili, že napádaním dokážu dostať protihráčov pod tlak. Viackrát uspeli v osobných súbojoch po jednej z takýchto situácií Bernát našiel v šestnástke Trusu, ktorý však neskrotil loptu. Odmeny za zvýšenú aktivitu sa zverenci Kentoša dočkali v 38. minúte. Po zákroku na Kaprálika v pokutovom území vyrovnal Bernát z jedenástky, hoci ju musel opakovať. Tesne pred polčasovou prestávkou sa domáci dokonca mohli dostať do vedenia, no Bernát z bezprostrednej blízkosti hlavičkoval iba do rúk Garciu. Španielsko nasadilo do druhého polčasu dvoch čerstvých futbalistov a po vyše 50 minútach hry malo minuté už tri striedania. Na ihrisku však ani s pribúdajúcim časom nedominovalo a mladým Slovákom sa darilo eliminovať najsilnejšie stránky protivníka. Zvládali vybojovať loptu a kaziť tým kombinačné pasáže technicky vybavených Španielov. Rovnovážny vývoj i stav zápasu však narušila štandardná situácia v 66. minúte. Po zákroku na Rodriho vypálil z priameho kopu spoza šestnástky S. Gomez a tečovanou strelou prinavrátil favoritom náskok. Ten si hostia v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času ešte poistili, keď ukážkovú akciu nekompromisne korunoval gólom striedajúci Navarro. Bol to víťazný zásah, keďže v nadstavenom čase vykresal neskorú iskierku nádeje pre domácich striedajúci Nebyla prudkou hlavičkou po rohovom kope.