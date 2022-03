Bývalý tréner Manchestru United varoval svojho krajana pred pôsobením v klube červených diablov

Holandský tréner Louis van Gaal varoval svojho krajana Erika ten Haga pred pôsobením v Manchestri United, keďže anglický klub podľa neho uprednostňuje komerčné záujmy pred športovými. Tréner Ajaxu patrí medzi najväčších favoritov na post kormidelníka v organizácii Red Devils od leta 2022.

Van Gaal viedol United od roku 2014 a počas dvojročného pôsobenia s tímom dokázal vyhrať len Anglický pohár. V roku 2016 ho nahradil José Mourinho, ani on však v klube nedokázal nadviazať na úspechy z minulých pôsobení a úspešný nebol ani Ole Gunnar Solskjaer, ktorý skončil koncom minulého roka a dočasne sa tímu ujal Ralf Rangnick. V lete chce vedenie klubu priviesť na Old Trafford trénera, ktorý dokáže klub postaviť na nohy a favoritom je práve Erik ten Hag.

"Je to skvelý tréner a Manchester United to vie. Avšak viesť klub, ktorý je komerčný, je pre trénera vždy ťažké. Myslím si, že by si mal vybrať tím, kde je na prvom mieste futbal,“ povedal Van Gaal podľa webu theathletic.com.

Päťdesiatdvaročný Ten Hag, o ktorého mala v minulosti záujem aj pražská Sparta, vedie Ajax od sezóny 2017/2018. S klubom získal dva tituly a v roku 2019 s ním postúpil do semifinále Ligy majstrov. Skúsený Louis van Gaal je od minulého leta trénerom holandskej reprezentácie.