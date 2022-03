Útočník Michaloviec Dávid Buc má zaujímavý rituál v play-off : Ráno plával v Šírave, večer strelil 2 góly!

Prvý mečbal odvrátili! Hokejisti Michaloviec sú stále na pokraji vypadnutia z play-off. V pondelkovom zápase museli čeliť na ľade HC Košice prvému z troch mečbalov, keď v sérii prehrávali už 0:3 na zápasy. Napokon po skvelom výkone vyhrali 6:2 a veľkú zásluhu na triumfe mal dvojgólový strelec Dávid Buc (35). Denníku Nový Čas prezradil, že pár hodín pred stretnutím ešte plával v Zemplínskej šírave!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Michalovčania konečne zlomili štvrťfinálové prekliatie a pripísali si na konto prvý triumf, ktorý rozhodol o tom, že si ešte nemusia rezervovať dovolenky, ale stále sú v hre o titul.vyjadril sa na úvod útočník Michaloviec Dávid Buc, ktorý strelil dva góly a na jeden prihral.

Zmeny s efektom

„Tréner komplet poprehadzoval všetky štyri formácie a prinieslo to efekt. Som rád, že som pomohol mužstvu, ale teraz je jedno, kto dá góly, dôležité sú víťazstvá. Zažil som ako hráč Slovana, že sme viedli v sérii 3:0 a prehrali 3:4, tak verím, že to môžeme aj my teraz zopakovať a ešte postúpiť,“ prezradil.

Lepšia výkonnosť

Skúsený útočník už niekoľko týždňov otužuje a počas play-off chodí dokonca každé ráno plávať do Zemplínskej šíravy. „Áno, aj pred zápasom v Košiciach som bol vo vode, mala asi tri stupne a možno ma to aj nakoplo strelecky,“ pokračoval s úsmevom Dávid, ktorý začal otužovať najskôr doma v bazéne. „Vždy po zápase som sa hodil doma do bazéna do vody a regeneroval som. Keď teplota aj v zime klesala, pokračoval som v tom a potom som skúsil chodiť aj na jazero na Šírave. Teraz som tu každý deň, cítim sa super, zdvíham v posilňovni aj väčšie váhy a celkovo sa moja výkonnosť zlepšila,“ dodal Buc.